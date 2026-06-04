【グッドスマイルフェス2026 東京】 6月6日、7日 開催予定（7日は18時まで） 会場： ベルサール秋葉原 東京都千代田区外神田3-12-8

クレーネルは、6月6日と7日に東京都ベルサール秋葉原で開催予定の「グッドスマイルフェス2026 東京」での展示内容を公開した。

展示内容は「ウマ娘 プリティーダービー コパノリッキー 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア」の他、「ホロライブプロダクション 尾丸ポルカ」、「勝利の女神：NIKKE ブレッディ」（いずれも1/7スケール）、「アニメ『鬼滅の刃』 胡蝶しのぶ＆童磨」ノンスケール。

原型展示は「ウマ娘 プリティーダービー メジロマックイーン [かっとばせー！ですわ！？]Ver.」、「ウマ娘 プリティーダービー ハルウララ [初うらら♪さくさくら]Ver.」、「ToHeart マルチ」を予定。「ハルウララ」は出力原型を展示予定としている。

ウマ娘 プリティーダービー メジロマックイーン [かっとばせー！ですわ！？]Ver.

ウマ娘 プリティーダービー ハルウララ [初うらら♪さくさくら]Ver.

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