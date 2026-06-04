【九尾の狐・妲己】 8月 発売予定 価格：8,140円

海外のホビーメーカー「SOSKILL」と「御模道」は、プラモデル「九尾の狐・妲己」を8月に発売する。価格は8,140円。

本製品は、中国で「泰平の世」「明君のいる代」「王者の証」とする天界より遣わされた神獣として語られる方が多い9本の尾をもつ狐（霊獣、妖怪）「九尾の狐」と、中国の古代殷（いん）王朝滅亡の遠因を作ったとされる美女「妲己（だっき）」を組み合わせたモデルとなっており、神獣としての能力と殷王朝の帝すら手玉にとった能力とその美貌をイメージしてプラモデル化している。

しなやかな曲線美と肉感を追求すべく全身プロポーションを徹底的に見直しており、表情は造形と印刷技術の追求により艶やかな表情から妖しく惹き込む眼差しまで再現している。

新設計の関節は高い稼働性能を実現しつつ美しいシルエットを再現し、迫力ある戦闘ポーズから優雅に佇むシーンまで再現ができる。

また、玖尾殲滅システムとして豊富な武装パーツが選択可能で、長槍と法杖の二形態を選び更に主兵装＜傾世＞、そして＜天狐面甲＞による狂化形態など、圧倒的なプレイバリューを実現。交換用フェイスパーツやハンドパーツと組み合わせることで、妖艶さと力強さを併せて多彩な魅力を存分に楽しむことができる。

「九尾の狐・妲己」

仕様：組立式プラスチックキット スケール：1/12スケール サイズ：高さ 約170mm（武装装着：約190mm） 素材：ABS、PVC セット内容本体付け替え前髪パーツ付け替えハンドパーツ×11（本体装着分含む）付け替えフェイスパーツ×4（本体装着分含む） ※タンポ印刷仕様無地フェイスパーツ×4天狐面甲玖尾殲滅システム「傾世」法杖「剖心爪」腕部兵装×1セット「躍骨鉤」脚部兵装×1セットエフェクトパーツ×6ファーケープ水転写デカールスタンドセット

※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。