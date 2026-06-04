【BANDAI SPIRITS 6月6日発売予定プラモの納品遅延アナウンス】 6月4日 発表

BANDAI SPIRITSは、6月6日発売予定プラモデルの納品遅延の可能性があることを6月4日にアナウンスした。

本アナウンスでは天候の影響により一部の地域で物流が遅延する懸念が引き続き存在しており、このため6月6日発売商品の納品遅延が発生する可能性があると発表した。

遅延の可能性がある商品は「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」、「HG ブルーティッシュドッグ」など6商品となっている。

平素は弊社商品をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

天候の影響により、一部の地域で物流が遅延する懸念が引き続き存在しております。

このため6月6日発売商品において納品遅延が発生する可能性がございます。



〈6月6日発売予定〉

HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW

HG ブルーティッシュドッグ… - BANDAI HOBBY公式（BANDAI SPIRITS） (@HobbySite) June 4, 2026

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