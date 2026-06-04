PEANUTS Cafeのかき氷で夏気分♪スヌーピーの世界観あふれる限定4種に注目

毎年人気のPEANUTS Cafeの夏限定かき氷が、今年も登場します。2026年はスヌーピーのさまざまな“変装”をテーマにした、遊び心たっぷりの4種類をラインナップ。見た目の可愛らしさはもちろん、信州の中央アルプス系深層天然水を使用した高純度の「純氷」によるふわふわ食感も魅力です。暑い季節を彩る、フォトジェニックでおいしいスイーツを楽しんでみませんか♡

スヌーピーの変装がかき氷に変身！

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

今回のかき氷は、コミック「PEANUTS」で描かれるスヌーピーの人気変装スタイルをモチーフにデザインされています。

使用する氷は、48時間以上かけて不純物を取り除きながらゆっくり凍らせた高純度の純氷。口に入れた瞬間にふんわりとほどける軽やかな食感が特徴です。

さらに、ミルク感たっぷりの練乳ミルククリームとミルクプリンを組み合わせることで、最後まで飽きずに楽しめる贅沢な味わいに仕上げられています。

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全4種類のカラフルなラインナップ

自由の女神のレインボーかき氷

Eat in：1,480円（税込）Take out：1,100円（税込）© 2026 Peanuts Worldwide LLC

フットボールで自由の女神式プレイをするスヌーピーをイメージ。レインボーカラーが目を引く華やかな一品で、ピーチソースの上品な香りと甘さが楽しめます。

アストロノーツのブルーハワイかき氷

Eat in：1,400円（税込）Take out：1,000円（税込）© 2026 Peanuts Worldwide LLC

アストロノーツ姿のスヌーピーを表現した宇宙モチーフのかき氷。ブルーとパープルの幻想的なカラーに、星形チョコやアラザンをトッピングしています。

フライング・エースのストロベリーかき氷

Eat in：1,400円（税込）Take out：1,000円（税込）© 2026 Peanuts Worldwide LLC

赤いドッグハウスにまたがるフライング・エーススヌーピーをイメージ。いちごシロップと練乳ミルククリームの組み合わせが相性抜群です。

ビーグル・スカウトのマンゴーレモンかき氷

Eat in：1,400円（税込）Take out：1,000円（税込）© 2026 Peanuts Worldwide LLC

ウッドストックをイメージした鮮やかな黄色が印象的。マンゴーとレモンの爽やかな味わいに、マシュマロの可愛らしいトッピングがアクセントになっています。

夏だけの特別なスヌーピースイーツ

販売期間は2026年6月10日（水）～9月30日（水）まで。

見た目の可愛らしさだけでなく、フルーツシロップやミルクプリン、練乳ミルククリームなど細部までこだわりが詰まった一品ばかり。スヌーピーファンはもちろん、かき氷好きの方にもおすすめです。

この夏だけの“変装スヌーピー”に会いに行こう♡

カラフルな見た目に心が弾み、ひと口食べればふわふわの純氷と濃厚なミルクの美味しさに癒やされるPEANUTS Cafeの限定かき氷。

スヌーピーたちの個性豊かな変装をモチーフにしたデザインは、思わず写真に収めたくなる可愛さです。

暑い夏のおでかけやカフェタイムに、特別な一杯を味わってみてはいかがでしょうか♡