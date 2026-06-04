【うんこミュージアム】初の“ライド”登場 舞台は名古屋、内容発表
体験型エンターテインメント施設「うんこミュージアム」に、筐体型ライドコンテンツが初登場する。名古屋の「うんこミュージアム NAGOYA」に6月5日から『GO!GO!うんこカート』が登場する。
【画像】『GO!GO!うんこカート』映像イメージ
「うんこミュージアム」は、うんこを見て、触って、撮って、遊ぶ、唯一無二のエンタメ空間で、株式会社カヤックと株式会社たのしいミュージアムが各地に共同展開。名古屋では「HAPPY GOLD LUCKY」をテーマに、“うんこカワイイ”世界観と名古屋らしく華やかで縁起の良いモチーフで楽しませる。
『GO!GO!うんこカート』は、「うんこミュージアム」全体を通じて初の筐体型ライドコンテンツとなる。『ウンコ・ボルケーノ』の噴火によって、小さなうんこが散らばってしまった名古屋の街で「うんこカート」に乗り込み、散らばったうんこを集めながら、『ウンコ・ボルケーノ』の頂上にあるゴールを目指す。
2人乗りで、運転席にはハンドル、助手席付近にはジャンプボタンを搭載。2人で協力しながらタイミングよくジャンプし、コース上にある"金のうんこ"をたくさん集めることが高得点のポイント。ドライブ終了後には、スコアに応じた称号が発表され、「伝説のうんこコレクター」になることができるか。
■「うんこミュージアム NAGOYA」
住所：ららぽーと名古屋みなとアクルス 3F（愛知県名古屋市港区港明2-3-2）
【画像】『GO!GO!うんこカート』映像イメージ
「うんこミュージアム」は、うんこを見て、触って、撮って、遊ぶ、唯一無二のエンタメ空間で、株式会社カヤックと株式会社たのしいミュージアムが各地に共同展開。名古屋では「HAPPY GOLD LUCKY」をテーマに、“うんこカワイイ”世界観と名古屋らしく華やかで縁起の良いモチーフで楽しませる。
2人乗りで、運転席にはハンドル、助手席付近にはジャンプボタンを搭載。2人で協力しながらタイミングよくジャンプし、コース上にある"金のうんこ"をたくさん集めることが高得点のポイント。ドライブ終了後には、スコアに応じた称号が発表され、「伝説のうんこコレクター」になることができるか。
■「うんこミュージアム NAGOYA」
住所：ららぽーと名古屋みなとアクルス 3F（愛知県名古屋市港区港明2-3-2）