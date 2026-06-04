「セサミストリート」の仲間たちが「RODEO CROWNS WIDE BOWL」のマスコット・RODDYのバースデーをお祝い！
ファッションブランド「RODEO CROWNS WIDE BOWL(ロデオクラウンズ ワイドボウル)」が、ブランド公式マスコット“RODDY(ロディー)”の誕生日を祝い、「セサミストリート」とのコラボアイテムをリリース。毎年盛大に祝われるRODDYのバースデーを、セサミストリートの仲間たちが祝福する。
【写真】「セサミストリート」×「RODEO CROWNS WIDE BOWL」のコラボアイテムを見る
■RODDYをセサミストリートのみんなが囲む！夢のコラボアートに注目
今回のコラボでは、Tシャツやシャツ、ボトムスのほか、バッグやキーホルダーなど多彩なバリエーションが登場。全身コーデが組めるほか、ビビッドなカラーをアクセントとして取り入れたりと、スタイリングも自在！「セサミストリート」の世界観に、RODDYだけでなく「RODEO CROWNS」のロゴも加わり、スペシャルなムードが漂う。
■Tシャツ
ユニセックスサイズが2種、ミニワンピのように着られるビッグサイズが1種と、Tシャツは計3種をラインナップ。RODDYを中心に、エルモやクッキーモンスター、ビッグバードが勢ぞろいした、ハッピーなバックプリントが目を引く「(SESAME STREET) With RoddyTシャツ」(各4400円)は、ライトピンク、オフホワイト、ブラックの3色展開。フロントにあしらわれた胸ポケットは、ロゴ刺しゅうや看板がぶら下がったようなプリントと、遊び心たっぷり。
グリーンにはオスカー、オフホワイトにはエルモ、ブラックにはクッキーモンスター、ライトピンクにはアビーがプリントされた「(SESAME STREET) アソートキャラTシャツ」(各4400円)は、コーデの差し色使いにぴったり。フロントは左右の胸元にポイントデザインがほどこされていて、スポーティーな印象を与えてくれる。
1枚で着ればミニワンピ、パンツやスカートに重ねればオーバーサイズTと、合わせ方次第で印象の異なるコーデが可能な「(SESAME STREET) Tワンピース」(各5500円)は、ブラック、オフホワイト、ライトイエローの3色。フロントからバックにかけてつながったグラフィックが高ポイント！
■シャツ＆パンツ
セットアップで着こなしたいのが「(SESAME STREET) 刺繍パターンシャツ」(各6600円)と「(SESAME STREET) 刺繍パターンパンツ」(各7700円)。シャツは、Mサイズがクロップド丈、Lサイズはメンズも取り入れやすいレギュラー丈で、サイズによりガーリーにもボーイッシュにも着られる。総柄を刺しゅうで表現するという凝った作りはもちろんのこと、「セサミストリート」の仲間たちに紛れてRODDYもいるというユニークなデザインもお見事！ブルー、カーキに加え、ブラックのカラー展開もあり、好みのスタイルに活用できそう。
■バッグ
普段使いにぴったりな「(SESAME STREET) FRIEND TOTE」(各5940円)、そのトートに常備しておきたい「(SESAME STREET) エコバッグ」(各3300円)と、バッグ類も充実。トートは高さ33センチ、幅41センチ、マチ13センチとA4サイズが余裕で収まる使いやすいサイズで、フロントとバックのどちらにも刺しゅうデザインがほどこされた豪華なアイテム。オフホワイト、ブラック、ブルーと、どんなコーデにも合わせやすい色展開もうれしい。一方のエコバッグはとびきりカラフルでポップ！逆三角形のポーチも付属して、お得感もたっぷり。
■ポーチ＆キーホルダー
バッグにたくさんぶら下げたくなるのが、「(SESAME STREET) フェイスポーチ」(各3300円)と「(SESAME STREET) ストラップキーホルダー」(各2750円)。フェイスポーチはカード入れも付いていて実用性もバッチリ。エルモ、クッキーモンスター、オスカー、アビー、アーニーの5種類から好きなキャラクターを選ぶもよし、全員集めてもりもりに飾ってもよし！ストラップキーホルダーには、カラービーズとアクリルチャームが付いた、キッズにも好まれそうなポップなデザイン。チャーム同士のコーディネートが苦手な人も、1個でジャラジャラ感が出せるのでおすすめだ。
以上のアイテムは「RODEO CROWNS WIDE BOWL」の全国店舗ほか、公式オンラインストア「SHEL'TTER WEBSTORE」にて発売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 Sesame Workshop
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今回のコラボでは、Tシャツやシャツ、ボトムスのほか、バッグやキーホルダーなど多彩なバリエーションが登場。全身コーデが組めるほか、ビビッドなカラーをアクセントとして取り入れたりと、スタイリングも自在！「セサミストリート」の世界観に、RODDYだけでなく「RODEO CROWNS」のロゴも加わり、スペシャルなムードが漂う。
■Tシャツ
ユニセックスサイズが2種、ミニワンピのように着られるビッグサイズが1種と、Tシャツは計3種をラインナップ。RODDYを中心に、エルモやクッキーモンスター、ビッグバードが勢ぞろいした、ハッピーなバックプリントが目を引く「(SESAME STREET) With RoddyTシャツ」(各4400円)は、ライトピンク、オフホワイト、ブラックの3色展開。フロントにあしらわれた胸ポケットは、ロゴ刺しゅうや看板がぶら下がったようなプリントと、遊び心たっぷり。
グリーンにはオスカー、オフホワイトにはエルモ、ブラックにはクッキーモンスター、ライトピンクにはアビーがプリントされた「(SESAME STREET) アソートキャラTシャツ」(各4400円)は、コーデの差し色使いにぴったり。フロントは左右の胸元にポイントデザインがほどこされていて、スポーティーな印象を与えてくれる。
1枚で着ればミニワンピ、パンツやスカートに重ねればオーバーサイズTと、合わせ方次第で印象の異なるコーデが可能な「(SESAME STREET) Tワンピース」(各5500円)は、ブラック、オフホワイト、ライトイエローの3色。フロントからバックにかけてつながったグラフィックが高ポイント！
■シャツ＆パンツ
セットアップで着こなしたいのが「(SESAME STREET) 刺繍パターンシャツ」(各6600円)と「(SESAME STREET) 刺繍パターンパンツ」(各7700円)。シャツは、Mサイズがクロップド丈、Lサイズはメンズも取り入れやすいレギュラー丈で、サイズによりガーリーにもボーイッシュにも着られる。総柄を刺しゅうで表現するという凝った作りはもちろんのこと、「セサミストリート」の仲間たちに紛れてRODDYもいるというユニークなデザインもお見事！ブルー、カーキに加え、ブラックのカラー展開もあり、好みのスタイルに活用できそう。
■バッグ
普段使いにぴったりな「(SESAME STREET) FRIEND TOTE」(各5940円)、そのトートに常備しておきたい「(SESAME STREET) エコバッグ」(各3300円)と、バッグ類も充実。トートは高さ33センチ、幅41センチ、マチ13センチとA4サイズが余裕で収まる使いやすいサイズで、フロントとバックのどちらにも刺しゅうデザインがほどこされた豪華なアイテム。オフホワイト、ブラック、ブルーと、どんなコーデにも合わせやすい色展開もうれしい。一方のエコバッグはとびきりカラフルでポップ！逆三角形のポーチも付属して、お得感もたっぷり。
■ポーチ＆キーホルダー
バッグにたくさんぶら下げたくなるのが、「(SESAME STREET) フェイスポーチ」(各3300円)と「(SESAME STREET) ストラップキーホルダー」(各2750円)。フェイスポーチはカード入れも付いていて実用性もバッチリ。エルモ、クッキーモンスター、オスカー、アビー、アーニーの5種類から好きなキャラクターを選ぶもよし、全員集めてもりもりに飾ってもよし！ストラップキーホルダーには、カラービーズとアクリルチャームが付いた、キッズにも好まれそうなポップなデザイン。チャーム同士のコーディネートが苦手な人も、1個でジャラジャラ感が出せるのでおすすめだ。
以上のアイテムは「RODEO CROWNS WIDE BOWL」の全国店舗ほか、公式オンラインストア「SHEL'TTER WEBSTORE」にて発売中。ぜひチェックしてみて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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