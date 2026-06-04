◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人ーオリックス（6月4日、東京ドーム）

2カード連続で勝ち越しが決まっている巨人。先発は田中将大投手があがります。5月1日の登板以来、白星から遠ざかっていますが、楽天時代の後輩でもある則本昂大投手が移籍後初勝利を挙げたことで、相乗効果も望めるでしょうか。

オリックスの先発はエスピノーザ投手。ツーシームが特徴的な投手です。日本語を勉強していて、チームメートと少しでもコミュニケーションをとろうと努力しているそうで、お立ち台でもお決まりの日本語があるとか。巨人はエスピノーザ投手のヒーローインタビューを阻止することができるか、同一カード3連勝を狙います。

解説は清水隆行さん。「きのうも曽谷投手がすごくよくて、交流戦の難しさ、対戦がない投手との対戦の難しさを改めて感じさせられたと思います。エスピノーザ投手はツーシームとカーブが7、8割。そのツーシームもいろいろな使い方をする。ナックルカーブもあって、追い込まれても追いかけさせられるボールになるので、早めに対応を考えていかないといけないかなと思います」

また、スタメン出場の巨人・ティマ選手については「個人的にとても応援している」と一言。泉口友汰選手については「ヒットもそうですが、きのうの凡打の内容もすごくよかったので、上向いてきているかなと思います」としました。

プレーボールは午後6時です。