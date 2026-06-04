“ZO＆FRIENDS”×ユニクロ「UT」がコラボ！ 多彩なアートで表現したTシャツ全4種登場へ
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、6月下旬から、グローバルキャラクターブランドLINE FRIENDSによって誕生した“ZO＆FRIENDS（ジョアンフレンズ）”とのコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】水彩画風のデザインも！ ZO＆FRIENDSコレクション一覧
■デザインは全4種類
今回発売される「ジョアンフレンズ UT／オーバーサイズフィット」は、“不器用だからこそ完璧な仲間たち”をキャッチコピーに、遊び心あふれるキャラクターたちの魅力が詰まった、ちょっぴり童心をくすぐるTシャツコレクション。
ラインナップには、パステルカラーの色合いを生かした水彩画風のデザインや、網点ドットを重ねたイラストにスウェード風のプリントを施した1枚など、各キャラクターの個性を多彩なアートで表現した計4種類が用意される。
なお、いつもスローモーションで無愛想だけど優しい愛猫“ZOA”や、おせっかいだけど憎めない“A＆NE”、ZOAの雲の足跡から生まれたカラフルな雫“AKIZAKI”が登場するZO＆FRIENDSは、LINE FRIENDSと世界的人気アーティストG−DRAGONが共同で制作したキャラクタープロジェクトだ。
【写真】水彩画風のデザインも！ ZO＆FRIENDSコレクション一覧
■デザインは全4種類
今回発売される「ジョアンフレンズ UT／オーバーサイズフィット」は、“不器用だからこそ完璧な仲間たち”をキャッチコピーに、遊び心あふれるキャラクターたちの魅力が詰まった、ちょっぴり童心をくすぐるTシャツコレクション。
なお、いつもスローモーションで無愛想だけど優しい愛猫“ZOA”や、おせっかいだけど憎めない“A＆NE”、ZOAの雲の足跡から生まれたカラフルな雫“AKIZAKI”が登場するZO＆FRIENDSは、LINE FRIENDSと世界的人気アーティストG−DRAGONが共同で制作したキャラクタープロジェクトだ。