吉本新喜劇・川畑泰史（58）、お笑いコンビ「矢野・兵動」の兵動大樹（55）が4日、大阪市内でこの先10年プロジェクト第3弾「ふたり、静かに…！？」（6月19〜21日、ABCホール）の合同取材会に出席。川畑は「10年後にどうなってるんやろというものをお見せしたい」。兵動は「ちゃんとセリフを落とし込んで、演技力で分かってもらえるように仕上げたい」とそれぞれが意気込みを語った。

50代半ばを過ぎた2人が挑戦者として、舞台・芝居の世界に飛び込んでみようと一念発起して始めたチャンレジ。第1弾「なれない」（24年）が「これまで体験したことのない芝居」、第2弾「あのころの僕、これからの俺〜タイムスリップ1970〜」（25年）は「重厚なコメディ」。今回は元々女性3人で成立するお芝居に、脚本・演出の岡部尚子さんが手を加え、村崎真彩、吉田真知子の女優陣2人に「オッサン2人が入ったらどうなるか」という作品に。「なんかよく分からんけど、最後の最後になんや、そうやったんか…となるお芝居。2回見て、いや3回見ていただくと分かりやすいお芝居です」と川畑は説明した。

兵動も「何も知らずに見たら、我々が主役には見えない。（村崎）真彩さんが中心。女性のちっちゃな日常に、無理矢理オッサンが入って。他の3人がややこしくしたり、導いたりするんです」と続けた。

川畑いわく「日本一分かりやすい劇団」の吉本新喜劇の舞台は、流れも分かりやすく笑って楽しめるものだが、今回の舞台は会話で成立する芝居。アドリブ場面は少なく「“エッ”というセリフも重要になる」と兵動。川畑は「新喜劇の2時間の台本なら3時間で覚えられるけど、今回のは2日がかりでも全く覚えられない」といつもと違うシチュエーションに戸惑いながらも楽しみにしている。

ゲストとして日替わりで藤山扇治郎、すっちー、未知やすえが出演。さらに最終日の最終回はシークレットゲストが登場する。