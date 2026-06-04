「日プ新世界」ファイナリスト22人、個性溢れるデビュー公約発表「学力テスト」「運動会」「メンバーとキャンプ」「コテージでお泊り企画」など【一覧】
【モデルプレス＝2026/06/04】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のファイナル（第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットで生放送）が6月6日に放送される。ここでは、ファイナルに進出した22人のデビュー公約を紹介する。
【写真】“日プシリーズ初”の快挙達成したイケメン練習生
デビュー公約とは『PRODUCE 101 JAPAN』で恒例となっているファイナリストたちがデビューしたら行う企画を宣言するもの。ファイナリスト22人が番組の公式YouTubeチャンネルでそれぞれ発表した。（第3回順位発表式の順位順に記載）
オ・シンヘン（SHINHAENG）
コスプレダンス
安部結蘭（YURA）
メンバー全員で書き初めをしてそれぞれの目標を見せ合う
矢田佳暉（YOSHIKI）
みんなで甘々スイーツパーティー
照井康祐（KOSUKE）
メンバー全員で国内旅行に行きたい！
飯塚亮賀（RYOGA）
おすすめのマンガをプレゼンします！
パク・シヨン（SIYOUNG）
バラクラヴァ（ネックウォーマーと洋服のフードを組み合わせたような防寒アイテム）をメンバーにつくってあげる！
チェン・リッキー（RICKEY）
メンバーとキャンプにいく。
柳谷伊冴（ISSA）
メンバーたちの1番好きな食べ物を紹介し合って食べる。
後藤結（YUKI）
クリスマスにサンタさんになって11人にプレゼントします！！
加藤大樹（K.DAIKI）
みなさんの悩みポジティブに解決します
熊部拓斗（K.TAKUTO）
メンバーと学力テスト
杉山竜司（RYUJI）
自慢の画力でメンバーの似顔絵を描く！！
土田央修（OSUKE）
みんなでお茶を点てる
濱田永遠（TOWA）
11人に感謝の手紙を書く
小野慶人（KEITO）
人生のモチベーション／人生初の夢の国 メンバーと行く
青沼昂史朗（KOSHIRO）
北海道でライブをする
岡田侑磨（YUMA）
運動会
小林千悟（CHISATO）
カプセルトイを作りたい！！
アダム・ナガイ（ADAM）
カフェでメンバーとはたらく！
倉橋吾槙（GOTEN）
メンバーとコテージでお泊り企画
ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
メンバー全員とひとりずつ「Vlog」をとる。
小清水蓮（KO.REN）
ネコの着ぐるみでファンミーティング
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。（modelpress編集部）
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◆「日プ新世界」ファイナリスト22人、デビュー公約発表
デビュー公約とは『PRODUCE 101 JAPAN』で恒例となっているファイナリストたちがデビューしたら行う企画を宣言するもの。ファイナリスト22人が番組の公式YouTubeチャンネルでそれぞれ発表した。（第3回順位発表式の順位順に記載）
オ・シンヘン（SHINHAENG）
コスプレダンス
安部結蘭（YURA）
メンバー全員で書き初めをしてそれぞれの目標を見せ合う
矢田佳暉（YOSHIKI）
みんなで甘々スイーツパーティー
照井康祐（KOSUKE）
メンバー全員で国内旅行に行きたい！
飯塚亮賀（RYOGA）
おすすめのマンガをプレゼンします！
パク・シヨン（SIYOUNG）
バラクラヴァ（ネックウォーマーと洋服のフードを組み合わせたような防寒アイテム）をメンバーにつくってあげる！
チェン・リッキー（RICKEY）
メンバーとキャンプにいく。
柳谷伊冴（ISSA）
メンバーたちの1番好きな食べ物を紹介し合って食べる。
後藤結（YUKI）
クリスマスにサンタさんになって11人にプレゼントします！！
加藤大樹（K.DAIKI）
みなさんの悩みポジティブに解決します
熊部拓斗（K.TAKUTO）
メンバーと学力テスト
杉山竜司（RYUJI）
自慢の画力でメンバーの似顔絵を描く！！
土田央修（OSUKE）
みんなでお茶を点てる
濱田永遠（TOWA）
11人に感謝の手紙を書く
小野慶人（KEITO）
人生のモチベーション／人生初の夢の国 メンバーと行く
青沼昂史朗（KOSHIRO）
北海道でライブをする
岡田侑磨（YUMA）
運動会
小林千悟（CHISATO）
カプセルトイを作りたい！！
アダム・ナガイ（ADAM）
カフェでメンバーとはたらく！
倉橋吾槙（GOTEN）
メンバーとコテージでお泊り企画
ユ・ヒョンスン（HYEONSEUNG）
メンバー全員とひとりずつ「Vlog」をとる。
小清水蓮（KO.REN）
ネコの着ぐるみでファンミーティング
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」とは
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。
12人のデビューメンバーが決定するファイナル（最終回）は、6月6日に二部構成で放送。第一部は12時30分よりLeminoとMnet Plusにて配信、第二部は13時30分より日本テレビ系全国ネットにて生放送、LeminoとMnet Plusにて生配信される。（modelpress編集部）
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