通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．９％、通常型の曲線を維持 通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．９％、通常型の曲線を維持

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通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６．９％、通常型の曲線を維持



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.91 5.76 6.05 6.19

1MO 7.21 5.12 6.22 6.25

3MO 7.80 5.37 6.66 6.50

6MO 8.27 5.70 7.16 6.89

9MO 8.46 5.94 7.50 7.10

1YR 8.67 6.36 7.88 7.33





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.02 7.79 7.14

1MO 6.76 7.63 6.46

3MO 7.26 8.06 6.56

6MO 7.90 8.61 6.85

9MO 8.25 8.92 7.03

1YR 8.54 9.16 7.27

東京時間16:38現在 参考値



ドル円1週間は6.91％と東京午前の7.22％から小幅に低下している。1週間から1年にかけてのボラティリティー曲線は順次水準が上がる「通常型」が維持されている。スポット市場では160円の節目をめぐる攻防となっているが、短期的に振幅がみられるものの、水準感に目立った変化はみられていない。本日のNYカットで160.00に30億ドルの大規模期限設定が観測されており、短期的な相場変動を抑制している面も指摘されている。

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