特集テーマは「食」！　宮島未奈らの新作や辻村深月『ファイア・ドーム』を特集した『GOAT』最新号

小学館の文芸誌『GOAT』の第4号となる『GOAT Summer 2026』が、6月3日に初版15万部で発売された。

【写真】「もぐもぐ文庫フェアーGOAT×小学館文庫ー」対象書籍

『GOAT』はこれまで「愛」「悪」「美」をテーマに掲げ、話題を呼んできた文芸誌。最新号では「食」を切り口に多彩な小説が並ぶ。

今号には『成瀬は天下を取りにいく』シリーズが累計210万部を突破している宮島未奈の『それいけ！平安部』最新作が登場。あわせて、市川沙央、梨、麻布競馬場、山口未桜、前川知大、小田雅久仁、佐久間由衣、芦沢央、上條一輝らによる小説が掲載される。

さらに、6月5日発売の辻村深月の最新長編ミステリー『ファイア・ドーム』を誌上で大特集。本作の抄録のほか、梯久美子、河合香織による書評などを掲載する。本好きとして知られる藤ヶ谷太輔による人気連載「藤ヶ谷太輔と小説をめぐる」のゲストにも、辻村が登場する。また、ふろくとして切り抜いて使えるゴートくんのおべんとうしおりも付属する。

『GOAT』第4号の発売にあわせて、『GOAT』と小学館文庫がコラボした「もぐもぐ文庫フェア -GOAT×小学館文庫-」も全国書店店頭で同時期にスタート。特集テーマ「食」にちなんだセレクトで、対象タイトルは相場英雄『震える牛』、原田ひ香『口福のレシピ』、町田そのこ『宙ごはん』、柚木麻子『その手をにぎりたい』の4作品。各作品のイメージに合わせて『GOAT』のデザイナー・沼本明希子が特別にデザインを手がけたWカバーが付属。期間限定・数量限定で、北海道から沖縄まで47都道府県の書店で実施される。

また『GOAT』のコラボグッズも続々登場。新たに発売された『GOAT御書印帖』は、御書印集めに必要な「御書印帖」と『GOAT』のコラボ商品で、ゴートくんをあしらったデザイン。表紙には箔押しやニス加工が施され、御朱印帳やノート、メモ帳としても使用できる。

さらに『GOAT』最新号の発売を記念し、ゴートくんのイラストを使用したアクリルスタンドが6月1日から小学館の総合通販サイト「LIFETUNES MALL」で販売されている。『GOAT』各号の特集テーマ「愛」「悪」「美」「食」の表紙イラストをモチーフに、ゴートくんの多彩な表情を再現した。限定先行販売として、6月1日から開催される『GOAT』と「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」とのコラボ会場では、特別に描き下ろした「温泉に入っているゴートくん」バージョンも販売される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）