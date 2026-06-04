今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日本の通貨当局による為替介入への警戒感が根強いことから積極的には円売り・ドル買いを進めにくいだろう。予想レンジは１ドル＝１５９円３０銭～１６０円２０銭。



３日のニューヨーク市場でドル円相場は一時１６０円０９銭まで上伸したが、４日の東京市場は上げ一服商状となった。政府・日銀が円買い介入を行ったとみられる４月３０日の水準まで戻したことで、実弾介入への警戒感が高まっているようだ。



また、日銀が１５～１６日に開く金融政策決定会合での利上げ観測が強まっていることも円の支えとなりそう。植田和男総裁は３日午後の講演で「利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある」と述べたほか、４日午後にはブルームバーグ通信が複数の関係者の話として「日銀は今月の金融政策決定会合で、政策金利を０．２５ポイント引き上げる方向で検討する」と報じている。



ただ、米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き不透明感は依然として漂っており、「有事のドル買い」や原油価格の先高観につながりやすい。日本時間今晩に発表される前週分の米新規失業保険申請件数や１～３月期の米労働生産性指数（改定値）が強い内容となればドルの支援材料となる。



出所：MINKABU PRESS