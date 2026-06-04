[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇120銘柄・下落132銘柄（東証終値比）
6月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは289銘柄。東証終値比で上昇は120銘柄、下落は132銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は69銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9073> 京極運 1115 +1115（ +INF%）
2位 <3664> ＷＩＺＥ 37 +16（ +76.2%）
3位 <291A> リスキル 2126 +400（ +23.2%）
4位 <4179> ジーネクスト 478 +80（ +20.1%）
5位 <4378> ＣＩＮＣ 653 +100（ +18.1%）
6位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 30 +3（ +11.1%）
7位 <7198> ＳＢＩアルヒ 869 +84（ +10.7%）
8位 <5574> ＡＢＥＪＡ 2535 +179（ +7.6%）
9位 <6810> マクセル 2229 +143（ +6.9%）
10位 <4978> リプロセル 135 +8（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3183> ウインＰ 888 -300（ -25.3%）
2位 <9795> ステップ 1706 -500（ -22.7%）
3位 <6045> レントラクス 1086 -300（ -21.6%）
4位 <8052> 椿本興 2148 -500（ -18.9%）
5位 <9284> カナディアン 70700 -15000（ -17.5%）
6位 <9368> キムラユニテ 711 -150（ -17.4%）
7位 <1306> 野村東証指数 350 -68.6（ -16.4%）
8位 <9221> フルハシＥ 951 -181（ -16.0%）
9位 <3969> エイトレッド 1123 -198（ -15.0%）
10位 <6494> ＮＦＫＨＤ 90.5 -5.5（ -5.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4230 +105（ +2.5%）
2位 <4704> トレンド 6370 +145（ +2.3%）
3位 <6752> パナＨＤ 3855 +55（ +1.4%）
4位 <7752> リコー 1527.3 +11.3（ +0.7%）
5位 <8308> りそなＨＤ 2112 +15.0（ +0.7%）
6位 <4385> メルカリ 3780 +25（ +0.7%）
7位 <5301> 東海カーボン 1828.3 +10.8（ +0.6%）
8位 <1928> 積水ハウス 3313 +19.0（ +0.6%）
9位 <4568> 第一三共 2399.8 +7.8（ +0.3%）
10位 <4062> イビデン 20215 +60（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6976> 太陽誘電 15848 -247（ -1.5%）
2位 <4689> ラインヤフー 402.1 -4.4（ -1.1%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 313 -3（ -0.9%）
4位 <6857> アドテスト 27950 -220（ -0.8%）
5位 <5803> フジクラ 4771 -34（ -0.7%）
6位 <5631> 日製鋼 7225.7 -50.3（ -0.7%）
7位 <7012> 川重 2828.6 -16.4（ -0.6%）
8位 <8604> 野村 1342 -7.5（ -0.6%）
9位 <7211> 三菱自 333 -1.8（ -0.5%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4343 -23（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9073> 京極運 1115 +1115（ +INF%）
2位 <3664> ＷＩＺＥ 37 +16（ +76.2%）
3位 <291A> リスキル 2126 +400（ +23.2%）
4位 <4179> ジーネクスト 478 +80（ +20.1%）
5位 <4378> ＣＩＮＣ 653 +100（ +18.1%）
6位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 30 +3（ +11.1%）
7位 <7198> ＳＢＩアルヒ 869 +84（ +10.7%）
8位 <5574> ＡＢＥＪＡ 2535 +179（ +7.6%）
9位 <6810> マクセル 2229 +143（ +6.9%）
10位 <4978> リプロセル 135 +8（ +6.3%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3183> ウインＰ 888 -300（ -25.3%）
2位 <9795> ステップ 1706 -500（ -22.7%）
3位 <6045> レントラクス 1086 -300（ -21.6%）
4位 <8052> 椿本興 2148 -500（ -18.9%）
5位 <9284> カナディアン 70700 -15000（ -17.5%）
6位 <9368> キムラユニテ 711 -150（ -17.4%）
7位 <1306> 野村東証指数 350 -68.6（ -16.4%）
8位 <9221> フルハシＥ 951 -181（ -16.0%）
9位 <3969> エイトレッド 1123 -198（ -15.0%）
10位 <6494> ＮＦＫＨＤ 90.5 -5.5（ -5.7%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4230 +105（ +2.5%）
2位 <4704> トレンド 6370 +145（ +2.3%）
3位 <6752> パナＨＤ 3855 +55（ +1.4%）
4位 <7752> リコー 1527.3 +11.3（ +0.7%）
5位 <8308> りそなＨＤ 2112 +15.0（ +0.7%）
6位 <4385> メルカリ 3780 +25（ +0.7%）
7位 <5301> 東海カーボン 1828.3 +10.8（ +0.6%）
8位 <1928> 積水ハウス 3313 +19.0（ +0.6%）
9位 <4568> 第一三共 2399.8 +7.8（ +0.3%）
10位 <4062> イビデン 20215 +60（ +0.3%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6976> 太陽誘電 15848 -247（ -1.5%）
2位 <4689> ラインヤフー 402.1 -4.4（ -1.1%）
3位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 313 -3（ -0.9%）
4位 <6857> アドテスト 27950 -220（ -0.8%）
5位 <5803> フジクラ 4771 -34（ -0.7%）
6位 <5631> 日製鋼 7225.7 -50.3（ -0.7%）
7位 <7012> 川重 2828.6 -16.4（ -0.6%）
8位 <8604> 野村 1342 -7.5（ -0.6%）
9位 <7211> 三菱自 333 -1.8（ -0.5%）
10位 <3436> ＳＵＭＣＯ 4343 -23（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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