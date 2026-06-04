　6月4日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは289銘柄。東証終値比で上昇は120銘柄、下落は132銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は69銘柄。うち値上がりが27銘柄、値下がりは29銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は220円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の4日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9073>　京極運　　　　　　 1115　 +1115（　+INF%）
2位 <3664>　ＷＩＺＥ　　　　　　 37　　 +16（ +76.2%）
3位 <291A>　リスキル　　　　　 2126　　+400（ +23.2%）
4位 <4179>　ジーネクスト　　　　478　　 +80（ +20.1%）
5位 <4378>　ＣＩＮＣ　　　　　　653　　+100（ +18.1%）
6位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　　 30　　　+3（ +11.1%）
7位 <7198>　ＳＢＩアルヒ　　　　869　　 +84（ +10.7%）
8位 <5574>　ＡＢＥＪＡ　　　　 2535　　+179（　+7.6%）
9位 <6810>　マクセル　　　　　 2229　　+143（　+6.9%）
10位 <4978>　リプロセル　　　　　135　　　+8（　+6.3%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3183>　ウインＰ　　　　　　888　　-300（ -25.3%）
2位 <9795>　ステップ　　　　　 1706　　-500（ -22.7%）
3位 <6045>　レントラクス　　　 1086　　-300（ -21.6%）
4位 <8052>　椿本興　　　　　　 2148　　-500（ -18.9%）
5位 <9284>　カナディアン　　　70700　-15000（ -17.5%）
6位 <9368>　キムラユニテ　　　　711　　-150（ -17.4%）
7位 <1306>　野村東証指数　　　　350　 -68.6（ -16.4%）
8位 <9221>　フルハシＥ　　　　　951　　-181（ -16.0%）
9位 <3969>　エイトレッド　　　 1123　　-198（ -15.0%）
10位 <6494>　ＮＦＫＨＤ　　　　 90.5　　-5.5（　-5.7%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　　 4230　　+105（　+2.5%）
2位 <4704>　トレンド　　　　　 6370　　+145（　+2.3%）
3位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 3855　　 +55（　+1.4%）
4位 <7752>　リコー　　　　　 1527.3　 +11.3（　+0.7%）
5位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 2112　 +15.0（　+0.7%）
6位 <4385>　メルカリ　　　　　 3780　　 +25（　+0.7%）
7位 <5301>　東海カーボン　　 1828.3　 +10.8（　+0.6%）
8位 <1928>　積水ハウス　　　　 3313　 +19.0（　+0.6%）
9位 <4568>　第一三共　　　　 2399.8　　+7.8（　+0.3%）
10位 <4062>　イビデン　　　　　20215　　 +60（　+0.3%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6976>　太陽誘電　　　　　15848　　-247（　-1.5%）
2位 <4689>　ラインヤフー　　　402.1　　-4.4（　-1.1%）
3位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　　313　　　-3（　-0.9%）
4位 <6857>　アドテスト　　　　27950　　-220（　-0.8%）
5位 <5803>　フジクラ　　　　　 4771　　 -34（　-0.7%）
6位 <5631>　日製鋼　　　　　 7225.7　 -50.3（　-0.7%）
7位 <7012>　川重　　　　　　 2828.6　 -16.4（　-0.6%）
8位 <8604>　野村　　　　　　　 1342　　-7.5（　-0.6%）
9位 <7211>　三菱自　　　　　　　333　　-1.8（　-0.5%）
10位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 4343　　 -23（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース