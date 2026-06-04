4日午後、中道改革連合の小川淳也代表が記者団の取材に応じ、高市陣営のネガキャン（誹謗中傷）動画疑惑をめぐるこの日の予算委員会での高市早苗総理の答弁を批判した。

【映像】 「極めて稚拙」「幼稚」高市総理批判の瞬間（実際の様子）

この日午前の衆院予算委員会では、中道の伊佐議員が、文春オンラインが報じた秘書と動画作成者の会話とされる音声データについて秘書の音声で間違いないか質問。高市総理は「（文春オンラインの）有料会員になること自体、私は拒否をいたします」と答弁。昼の休憩時間に音声データを渡されると午後の質疑では「有料のものを他人に聞かせてはいけないという規約に抵触してはいけないかと思い文字起こしで見た」と、音声の確認をしなかった。中道の長妻昭議員は「音声データを総理に提供することについて文春の確認をとった」として、5日の参院予算委員会までに確認するよう求めた。

こうした総理の答弁について小川代表は「伊佐議員の提起した政治倫理に関連したことについては、総理の対応が極めて不適切。そしてときにああした言い逃れ、お金を払うのが嫌だとか、それから今日午後長妻さんが出版社側（文春）の了解を取ってるということで釘を刺したと聞いていますが、他人の払ったお金を元手に音声を聞くわけにいかないという、なんだかわかったようなわからないような屁理屈等、極めてこの国の内閣総理大臣が公式の予算委員会において答弁をするにしては、極めて稚拙、場合によっては幼稚ともとられかねない発言だったのではないかと危惧をしています」と批判した。

続けて「明日以降参議院の予算委員会を含めて、ここは単に中傷動画がどうか、政治的対立候補に対する誹謗中傷がどうかという倫理的な問題があると同時に、このことに対する善後策、対処能力、内閣総理大臣としての資質が徐々に問われ始めているというのが私の認識です」と述べた。

総務相時代の「停波発言」を想起「リーダーとして危険な兆候」

これに対し記者が「中傷動画について、善後策が問われているというのはどういうことか？」と質問。

小川代表は「私が率直に思い出したのは総務大臣時代の停波発言です。発言が適切であったか不適切であったかいろいろ評価があることだと思いますが、この際大事なことは、自らの持説・持論に拘泥し、埋没し、全体状況が見えなくなるということは、この国のリーダーとして極めて危険な兆候・傾向であり、問われるべき資質だということを当時感じておりましたが、今日のやり取りを直接見るもの、間接的に見聞きしたものを含め、そうした高市総理の当時の言動を私に思い起こさせていること自体が、やや資質が問われかねない局面に差し掛かっているのではないかという趣旨で申し上げました」と答えた。

さらに別の記者が「昼の休憩時間に音声データを渡していたにもかかわらず、総理側は規約の関係と言って文字起こしで見たと。求めていたのは音声が本人かどうかの確認なのに、音声を聞いて秘書本人かどうかを確認しない態度に終始していることについてどう思うか？」と質問。

小川代表は「その点があの程度で言い逃れられることなのかどうかと、公式の予算委員会の場で。その辺の判断能力も含めて厳しく問われる答弁だったのではないかというのが私の認識です」と答えたうえで、「仮に誠意ある対応、誠実な答弁が求められないとすれば、秘書を予算委員会に参考人招致する必要がある」と述べた。（ABEMA NEWS）