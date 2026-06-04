6月4日、朝の情報番組『THE TIME,』（TBS系）で“初鳴き”したTBSの新人アナウンサーが話題になっている。

TBSは5月29日、2026年に入社したバーンズ恵麻アナと多田成美アナ、藤岡源アナが同番組に加入することを明らかにしていた。多田アナが月曜、藤岡アナが水曜、そしてバーンズアナが木曜を担当することになり、4日、バーンズアナは晴れてアナウンサーデビューとなった。

出演発表の際、バーンズアナは《初の生放送に今からドキドキしていますが、この緊張もエネルギーに変え、朝日が昇るこの特別な時間に、皆さまの心を温かく照らせるよう全力で頑張ります》などと、TBSの公式サイトにコメントを寄せていた。

スポーツ紙記者が言う。

「バーンズアナは、英語、スペイン語もOKのトリリンガル。華奢な見た目からは想像できないのですが、空手五段の腕前で、特技は上段蹴りだそうです。母親が日本人、父親がイギリス人で、幼少期からモデル活動をしていました。

エマ・バーンズの名で子役としても活動しており、子役時代にはNHK連続テレビ小説『マッサン』に出演したことも。『マッサン』はいま再放送中ですから、タイミング的にも話題になったようです。また、ホリプロに所属し、朝比奈エマの名で、ガールズボーカル＆ダンスグループ『HUNNY BEE』で活動していた時期もあり、芸能経験が豊富な逸材です」

Xでは、視聴者からバーンズアナの“初鳴き”に反応する声が相次いでいる。

《顔の動き、口の動き、その収まりが新人って感じじゃない》

《バーンズ恵麻アナウンサー声も笑顔もすごく素敵で癒されます》

滑り出しは好調のようだ。

また、出演が発表された際には《普通に今『マッサン』の再放送やってるから、バーンズ恵麻は驚くて》と『マッサン』が再放送されている状況で、バーンズアナが新人アナとして登場したことに驚く声も出ている。

「視聴者からの期待度はかなり高いようです。アナウンサーとしての技術の鍛錬がまず大事でしょうが、得意の語学力に加え、空手、そしてダンスや歌など、得意分野を生かす仕事も見てみたいですね」（前出・スポーツ紙記者）

身長は157cmと小柄だが、TBS“期待の大型新人”の成長を、視聴者は楽しみにしているようだ。