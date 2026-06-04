◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ―楽天（４日・横浜）

ＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２８）が４日、４０日ぶりに１軍へ復帰した。４月２４日の巨人戦（横浜）の３回、内野安打で一塁まで走った際に右太もも裏肉離れを発症し、途中交代。同２５日、出場選手登録を抹消され、ファームでリハビリに励んでいた。

この日の横浜スタジアムでの試合前には、守備練習や打撃練習で快活に汗を流した。チームは借金６の４位と本領発揮にはほど遠い状態にある。「１か月間、試合に出たくてうずうずしてたので、もう次はけがのないように。チームの雰囲気を変えれるように、今日からやっていきたいなと思います」と意気込んだ。

相川亮二監督（４９）も「『行くぞ、今から行くぞ』って言うだけです」と頼れるバットマンの合流に、明るい表情。「チームを引っ張ってくれる選手。陽の雰囲気は絶対必要なんで。暗くなってやる必要もない。そこがチームの良さだと思う。それは絶対消したくないし、自分自身も作ってくつもり。一緒になって作っていきます」と巻き返しへ力を込めた。（加藤 弘士）