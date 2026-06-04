砂漠の真ん中に積み上げられた巨大なスピーカーから爆音のテクノミュージックが流れ、その振動に思わず体が震える。そんな衝撃的な場面から幕を開ける『シラート』は、観る者の体の奥深くを刺激する、新感覚の映画だ。失踪した娘を探しに、息子を連れ、砂漠でのレイブパーティーにやってきた父は、音楽を求めて各地を旅する奇妙な一団と出会う。多言語を話す彼らは、パーティーを取り締まる軍隊の目を盗み、改造車で荒野を駆け回る。その姿はまるで『マッドマックス』のよう。スペイン出身のオリベル・ラシェ監督は、実際のレイブパーティーで出会った人々を多く起用し、この驚くべき映画を作り上げた。

【画像】映画『シラート』の場面写真を一気に見る

「モロッコでは実際に砂漠でのレイブパーティーがよく行われています。私は過去12年間モロッコで暮らしましたが、映画に出てくるような、改造車を運転しイベントを渡り歩く人々と大勢出会いました。彼らはただパーティーを求めているわけではなく、崩壊していく地球と社会からどうやって生き延びるのかを考え、独自の旅を続けているんです。旅のなかでさまざまな言語を学び、国籍や人種の壁を超えて人間関係を築く。彼らこそ、西洋の危機を世界中に伝える人々だと私は考えています」



オリベル・ラシェ監督

「最高の果実を手に入れるにはリスクを冒す」

娘を探す父は頼りになる仲間を得て旅を続けるが、その道程は厳しい。車で曲がりくねった山道を走り、流れの激しい川を渡り、広大な砂漠を移動する。撮影の苦労も相当なものだったはず。

「もちろん過酷な体験でしたが、最高の果実を手に入れるにはリスクをおかしてでも挑戦しなければいけません。アートとはそういうもの。大事なのは、結果を恐れず困難に飛び込む勇気です」

タイトルの『シラート（Sirāt）』は、アラビア語で天国へと続く一本道（または橋）を意味する。髪の毛より細く、ナイフより鋭いその道の下には、地獄の業火が燃え盛るという。この危険な一本道を渡る人々を見守るうち、観客はいつしか世界の深淵を覗き込み、大きな悲劇を目の当たりにする。

「観客に自分自身の『死』を体験してほしい」

「たしかに大きな喪失が描かれますし、誰もが強い痛みを感じると思います。まさに地獄へ降りていくような映画体験となるでしょう。だからといって私はサディストではないし、観客を酷い目に遭わせたいわけでもない。映画には、恐怖や悲劇とともに深い愛や思いやりも描かれます。そもそも私たちは生きるうえでいろんな喪失を体験し、そのたびに自分の内面を見つめ直す機会を得ます。私は観客に自分自身の『死』を体験してほしい。なぜ人は死ぬのか、ではなく、人はどう死ぬのか。尊厳を持って死ぬとはどういうことなのかを、この映画は問いかけるのです」

哲学的問いに溢れた『シラート』は、2025年のカンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞し、スペインやフランスで異例の大ヒットを記録した。

「アルゴリズムが作り出す同じような映画ばかり観ることに、みんな疲れてきたんでしょう。人間の魂を宿した映画が求められているんです。なかには『この映画が何を伝えたいのか全然わからなかった』と言う人もいるでしょうが、その体にさえ、映画は何らかの痕跡を残すはずです。映画を作ることは薬を作る作業と似ています。できた薬は飲んだ瞬間は苦くて吐き出したくなるかもしれないけれど、一度飲めば体内で何らかの作用を及ぼす。だから映画を観た直後、言葉を失う体験はとてもいいことだと思います。何を言ったらいいかわからないまま時間を過ごし、体が慣れてきた頃にようやく口を開く。映画を観る体験とはそれで十分なんです」

オリベル・ラシェ 1982年、スペイン出身。詩的リアリズムと社会的テーマを融合させた独自の映像世界を生み出し、『Mimosas』（16年）でカンヌ国際映画祭の批評家週間のグランプリを受賞、『Fire Will Come』（19年）でカンヌ国際映画祭「ある視点」部門の審査員賞を受賞するなど、高く評価されている。

INTRODUCTION

本国スペインで異例の大ヒットを遂げた後、フランス、イタリアなど公開の始まった各国で立て続けに大ヒット。カンヌ映画祭で審査員賞など4冠を達成したほか、ヨーロッパ映画賞、ゴヤ賞など名だたる映画賞で多数のノミネート。米アカデミー賞では5部門でショートリスト入りし、音響賞、国際長編映画賞の2部門で見事ノミネートを果たした。巨匠ペドロ・アルモドバルがプロデューサーとして名を連ねているのも話題となっている。

STORY

砂漠で行われるレイブパーティに参加したまま失踪した娘を探すため、父ルイスと息子エステバンは、モロッコの山岳地帯から砂漠の奥深くへと車を走らせる。行き着いたのは、現実と幻覚が混濁するような野外レイブのカオス。耳をつんざく重低音、赤い照明の海、沈黙を貫く父親の背中。だがそこにはすでに娘の姿はなく、父と息子は、レイブの参加者グループを追って、娘が向かったと思われる次のレイブ会場を目指すことになるが……。

STAFF & CAST​

監督：オリベル・ラシェ／脚本：オリベル・ラシェ、サンティアゴ・フィジョル／出演：セルジ・ロペス、ブルーノ・ヌニェス・アルホナ、ブルーノ・ヌニェス・アホナ／2025年／スペイン・フランス／115分／配給：トランスフォーマー／©2025 LOS DESERTORES FILMS, A.I.E., TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL, S.L.U., FILMES DA ERMIDA, S.L., EL DESEO DA, S.L.U., URI FILMS, S.L., 4A4 PRODUCTIONS

（月永 理絵／週刊文春CINEMA）