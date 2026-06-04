北中米ワールドカップに臨む日本代表は日本時間4日、MF鎌田大地選手が合流し、メキシコのモンテレイにて全体練習を行いました。

日本代表は前日にメキシコのモンテレイに入り、この日は当初予定していた練習場所が雨の影響もあり芝生の環境が悪かったため、別の練習場所に変更になりました。

キャプテンの遠藤航選手は足の違和感が残っているため別メニュー。コンディションを整えるため会場に姿を現しませんでした。

全体練習は気温30度を超える暑さの中行われ、日本代表は約1時間30分汗を流し、選手たちは笑顔をみせるなどリラックスした練習を行いました。

鎌田選手は練習後、「思ってたよりは暑くないという感じですけど、動いているとすごい汗もかいて、普段やっているところとは全く異なった環境なので、しっかりなれていかないといけないと思います」とコメント。

W杯初戦まであと1週間となりましたが「しっかりチームとしてコンビネーションの部分だったり、共通理解のところしっかり深めて、コンディションをできる限り100％の状態に近づけて試合をすることが大事だと思うので、しっかり調整していきたいなと思います」と語りました。