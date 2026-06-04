去年の自民党総裁選などで、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題で、中道改革連合は、高市総理の対応や答弁次第で、高市総理の公設秘書の国会への参考人招致を求めていく考えを示しました。

この問題をめぐって、公設秘書と動画作成者のやり取りとされる音声を公開した文春オンラインについて、きょう行われた衆議院の予算委員会で、高市総理は「これまでもこちらの言い分は関係なく、面識のない方の言い分でイメージ操作をしてきた。そこの有料オンライン会員になろうとは思いませんでした」などと話し、音声が秘書のものかどうかの確認はしていないと話しました。

中道改革連合 小川淳也 代表

「総理の対応が極めて不適切、そして時にああした言い逃れ、お金を払うのが嫌だとか。極めて稚拙、場合によっては幼稚とも取られかねない発言だったのではないか」

中道の小川代表は高市総理の答弁について、「極めて稚拙」だと批判しました。そのうえで、今後、高市総理による「誠意ある対応、誠実な答弁」がなければ、公設秘書の参考人招致を求めていく考えを示しました。