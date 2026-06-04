公演チケットの販売枚数がギネス記録に認定されるなど、世界から熱い注目を浴びているピアニスト・角野隼斗さん（30）。今回は、日常生活から失敗体験まで自らの“素の姿”を角野さんが明かした。

【画像】失敗体験もありのままに語った角野隼斗さん

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初めての「緊張」の記憶

ヨーロッパでは3日おきに次の都市へ移動し、昼は練習場所を探し夜はコンサートという毎日。あまりに忙しいので精神的に健康な状態で過ごすにはどうしたらいいかをよく考えます。



角野隼斗さん ©文藝春秋

最近は、時差ボケが酷くて、とりあえず朝は起きてご飯を食べ、日光を浴びながら練習場に向かう。

演奏会場に到着した日はリハーサルの時間に充てますが、今回は朝4時に日本に着き、そのままリハーサルスタジオへ直行しました。リハのためにさらに1日前倒しで到着すれば楽ですが、その分、自宅で過ごす時間が削られます。今年は結婚もしましたし、いまは少しでも長く家族といることを心がけています。

ピアノの練習やコンサートでは、ものすごく肩が凝ります。特に右肩がひどいので、ジムで筋トレも始めました。2時間のコンサートでは足が凝ることもあるんですよ。きっと演奏中に踏ん張っているのでしょうね。上半身を支えているのは、お尻や太もも、足の筋肉。ピアノの演奏は全身を使う重労働です。加えて飛行機の移動が多いと、腰も痛くなります。

演奏を安定させるために体幹を鍛えたいと思ったのも、ジムに通い始めた理由のひとつです。と言っても毎回30分から1時間以内で、週に2回行けたらいいな、という緩いトレーニングですが（笑）。軽く走るのもいいですよね。気持ちがよく、自己肯定感も上がります。

小さい頃から人前で弾くのが好きで、本番に強いほうでした。緊張もあまりしなかったのは、音楽についてよくわかっていなかったからでしょう。

初めて緊張を感じたのは、小学生のときに、室内楽を体験できるマスタークラスに参加した時です。ピティナの企画だったと思いますが、プロのバイオリニストとチェリストと一緒に弾く、小さなコンサートでした。

緊張したのを覚えている理由は、どうやって曲に入ればいいかわからなかったからです。室内楽は空気感を合わせて演奏を始めるものですが、それが掴めないから僕だけ先に弾き始めてしまい、お二人が入ってこない。始めて2秒後に演奏を止めて、「ああ、やってしまった……」と。それまでピアノのソロか、2人で弾く連弾程度しかやっていなかったので、ほかの楽器と合わせる経験が少なかったんです。ちょっとしたトラウマになっています。

緊張はいまでもしますよ。でも、それはいいことと捉えています。緊張しなかったら、練習と変わらないわけですから。本番にしか出せないパワーが出せるとしたら、緊張感のあるおかげです。緊張が高揚感に変わることもあります。どれだけステージを重ねても、舞台に出る直前に、自分の手首で心拍数を確認します。「今日も早く鼓動している、やっぱり緊張しているんだ」と自覚しながら、ステージに向かっています。

ファスナーを閉め忘れる

コンサートでミスをしたことですか？

それはありません……と言いたいところですが、ズボンのファスナーを開けたままステージに出てしまったことが一度あって。途中で気づいて、水を飲むふりをして舞台袖に下がって閉めました（笑）。

いまはコンサートのスケジュールがだいぶ先まで埋まり、最近は再来年の話をしています。ホールを押さえる以上に、大人数のオーケストラの場合は、スケジュールを早く押さえなければならないからです。人気のある指揮者は数年先まで予定が決まっています。

個人のリサイタルはそれに比べると決まるのはわりと遅く、1年から1年半ほど先の日程です。それでも、準備のために1年先に演奏する曲のリストを出さなければいけません。頭の中にある「弾きたい曲目リスト」はたくさんあってキリがないので、いつも決めるのに困ります。

※この続きでは、「AIにできない演奏」について角野さんが語っています。約7000字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年6月号に掲載されています（角野隼斗「開成、東大からカーネギーホールまで」）。

※角野さんが登場したグラビア「日本の顔」もぜひご覧下さい

（角野 隼斗／文藝春秋 2026年6月号）