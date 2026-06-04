ニッキー・ニコールがDesigualの新キャンペーン「LUCKY NICKI」に登場。アティチュードとスタイルで新たな風を吹かせる

1984年にバルセロナで創業したインターナショナル・ファッションカンパニー・Desigual（デシグアル）は、アルゼンチンのアーティスト・Nicki Nicole（ニッキー・ニコール）を起用した新キャンペーン「LUCKY NICKI」を発表した。

このキャンペーンでは、アルゼンチン・ブエノスアイレスで過ごす彼女の何気ない一日を舞台に、予期せぬトラブルや遅延、シュールな出来事の数々が、日常を予測不能な冒険へと変えていく。Desigualらしいユーモアを随所に織り交ぜながら、モキュメンタリー風のビジュアルランゲージで描かれている。

Nicki NicoleとDesigualのコラボレーションは、バレンタインデーキャンペーン「BOYS LIE」に続く第2弾。このキャンペーンでは、彼女がアティチュード、セルフラブ、そしてブランドのクラシックなコードを皮肉交じりに再解釈することで、現代的なロマンスを表現した。

今回、両者は再びタッグを組み、オプティミズム、自然体のスピリット、そして「アティチュード次第で日常の捉え方は変えられる」という考え方を中心に据えたキャンペーンを展開する。

「LUCKY NICKI」に合わせて展開されるコレクションは、このキャンペーンの世界観を、コンテンポラリーでカラフル、そしてデイ・トゥ・ナイトに対応する汎用性の高いスタイルへと落とし込んだ。

ボディラインを美しく引き立てるシルエット、個性豊かなプリント、エネルギーに満ちたピースが揃い、アティチュードそのものが主役となるコレクション。

本コレクションは、一部店舗および公式オンラインストア（https://www.desigual.com/ja_JP/）にて展開中だ。