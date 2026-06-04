TOMOOの新曲「大人になったら」が、7月31日公開の『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』の主題歌に決定した。

（関連：【映像あり】TOMOO、新曲「大人になったら」を使用 7月31日公開『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』予告映像）

『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』は、『映画クレヨンしんちゃん』シリーズの33作目。秋田県の夏の風物詩 大曲の花火大会を楽しみに、ひろしの故郷である秋田へ帰省することになった野原家が、“妖怪の国”に迷い込み、予測不能な大冒険を繰り広げる物語だ。

また、同楽曲は7月29日にリリース予定。Blu-ray、DVD盤には、2025年11月より開催されたTOMOO史上最大規模のホールツアー『TOMOO HALL TOUR 2025-2026 "DEAR MYSTERIES"』より、ツアーファイナルである東京国際フォーラム ホールAのライブ映像を完全収録。さらに、店舗別オリジナル特典のラインナップも解禁となった。ジャケット写真や店舗別オリジナル特典の絵柄は後日公開予定だ。

さらに、「大人になったら」の一部が聴ける映画の本予告映像も公開されている。野原一家の冒険と同楽曲の懐かしくもワクワクするメロディが、呼応する映像に仕上がっている。

＜TOMOO コメント＞

『クレヨンしんちゃん』といえば、子供の頃にテレビアニメを毎週観ていた大好きな作品です。当時は弟とよくケンカをしていたのですが、しんちゃんが始まると一緒にテレビの前で大笑いしていたと母に聞いたことがあります。そんな思い出もある『クレヨンしんちゃん』に、今回主題歌のお話をいただき、本当にびっくりしました。嬉しかったです。映画からは、目に見えないものや隠れているものを想う心がたくさん伝わってきて、それは自分が普段から大事にしたい感覚とも重なる気がしました。主題歌「大人になったら」は、そんなこの映画の物語や風景、キャラクターたちの言葉に形どられながら、わたし自身どこかでずっと抱いていた「わくわくする気持ちや懐かしさ、目には見えなくてもそばにある大切な存在や思い出を信じたい」と願う気持ちが動き出して、歌になったように思います。しんちゃんたちの不思議な冒険と温かい物語を、この夏の思い出に、ぜひ映画館で楽しんでいただけたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンド編集部）