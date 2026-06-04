農家が大切に育てた“赤い宝石”・・・今シーズン初のさくらんぼの盗難被害です。

【画像】盗難被害にあった畑

山形県天童市のさくらんぼ畑で、収穫を控えた「佐藤錦」およそ１５キロ１０万円相当が盗まれる被害がありました。

さくらんぼの実は、木から軸ごともぎ取られていたということです。

また、畑の持ち主は普段見かけない人物が畑にいるのを目撃していました。

さくらんぼの盗難被害があったのは、天童市長岡にある農業の男性（４８）のさくらんぼ畑です。

警察によりますと、きのうの午後７時ごろからきょう午前８時ごろまでの間に、木に実っていたさくらんぼ「佐藤錦」およそ１５キロ、時価１０万円相当がもぎ取られるなどして盗まれました。

この畑にはいくつかの種類のさくらんぼの木があわせて１２本あったということですが、そのうちの１本の佐藤錦の木から収穫を控えた実が軸ごともぎ取られたということです。

また、盗難があったと思われる時間帯に男性が畑で普段見かけない山形ナンバーのピンク色の軽乗用車とマスク姿の女性と思われる人物を見かけていて、その後、畑に行ってみたところさくらんぼが盗まれていたということです。

県警よりますと、さくらんぼの盗難被害は今シーズンはじめてとなります。

■被害があった畑（画像）