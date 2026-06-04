「我々のライバルがジダンの息子に抑え込まれた」オランダの敗戦にW杯同組スウェーデンのメディアが注目！「W杯向けた準備で打撃」
現地６月３日、北中米ワールドカップの初戦で日本代表と対戦するオランダ代表が国際親善試合でアルジェリア代表とホームで対戦した。
前半から多くのチャンスを作ったオランダ。しかし決定機をものにできずにいると、86分にハジ・ムサに狙い澄ました一撃を突き刺されて決勝ゴールを献上。０−１で敗れた。
この結果に、日本やオランダとW杯グループステージで同組のスウェーデンのメディアも注目している。『NYHETER24』は、「オランダの誤算」とし、「オランダはワールドカップに向けた準備で打撃を受けた。ホームでアルジェリアに０−１で敗れたのだ」と報じる。
また『SPORTSBLADET』は、「我々のライバルがジダンの息子に抑え込まれた」と伝えている。
「オランダは間違いなく多くのチャンスを作り出したが、ジネディーヌ・ジダンの息子であるアルジェリアのGKルカ・ジダンが立ちはだかった。相手の枠内シュートをすべてセーブした」
なお、オランダとスウェーデンは20日に行なわれるGS第２戦で相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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前半から多くのチャンスを作ったオランダ。しかし決定機をものにできずにいると、86分にハジ・ムサに狙い澄ました一撃を突き刺されて決勝ゴールを献上。０−１で敗れた。
この結果に、日本やオランダとW杯グループステージで同組のスウェーデンのメディアも注目している。『NYHETER24』は、「オランダの誤算」とし、「オランダはワールドカップに向けた準備で打撃を受けた。ホームでアルジェリアに０−１で敗れたのだ」と報じる。
また『SPORTSBLADET』は、「我々のライバルがジダンの息子に抑え込まれた」と伝えている。
「オランダは間違いなく多くのチャンスを作り出したが、ジネディーヌ・ジダンの息子であるアルジェリアのGKルカ・ジダンが立ちはだかった。相手の枠内シュートをすべてセーブした」
なお、オランダとスウェーデンは20日に行なわれるGS第２戦で相まみえる。
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