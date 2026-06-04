【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に入る2文字は？ ヒントはコンサートの入場に必要なもの
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、大自然が作り出す陸地の起伏、特定の場所に入るための証明、そして便利な入れ物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□い
□□っと
まる□□ーす
ヒント：山や川などによって変わる陸地の高低差。観劇や旅行の際に提示する小さな紙片。オフィスや旅行先でさまざまな小物を整理して持ち歩く入れ物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「ちけ」を入れると、次のようになります。
ちけい（地形）
ちけっと（チケット）
まるちけーす（マルチケース）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、地図に描かれる大地の様子から、イベントや旅への期待を高めてくれるアイテム、さらには鞄の中をすっきりと整理する便利グッズまでを網羅しました。共通する「ちけ」という響きが、地球の壮大な構造、特別な空間へアクセスする権利、用途を限定しない柔軟な機能性を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、大自然が作り出す陸地の起伏、特定の場所に入るための証明、そして便利な入れ物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□い
□□っと
まる□□ーす
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正解：ちけ正解は「ちけ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちけ」を入れると、次のようになります。
ちけい（地形）
ちけっと（チケット）
まるちけーす（マルチケース）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、地図に描かれる大地の様子から、イベントや旅への期待を高めてくれるアイテム、さらには鞄の中をすっきりと整理する便利グッズまでを網羅しました。共通する「ちけ」という響きが、地球の壮大な構造、特別な空間へアクセスする権利、用途を限定しない柔軟な機能性を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)