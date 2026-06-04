石川県能美市にある「いしかわ動物園」に「コアラ」を誘致する案をめぐり、山野知事は「多額の費用を要する」として慎重な姿勢を示しました。

能美市選出で自民党の善田善彦県議は4日開かれた県議会一般質問で、いしかわ動物園について「さらなるにぎわい創出には新たな目玉、起爆剤となる動物の導入による魅力アップが必要」、「石川県を訪問する目的となり加賀地域の誘客につながる」としてオーストラリアに生息する「コアラ」の誘致を提案しました。

コアラは現在、全国7つの施設で展示されていますが、日本海側で飼育している施設はありません。

山野知事「大変魅力的だが…」

導入には▽2頭以上のペアで投入することや▽温暖な気温や湿度を確保できる展示施設を新たに整備すること▽樹齢4年以上の新鮮なユーカリを1頭あたり2400本から4800本を確保することなどオーストラリア政府が定める厳格な基準をクリアする必要があります。

山野知事はコアラの展示について「イニシャルコスト（初期費用）、ランニングコスト（維持費）両面で多額の費用を要することが見込まれる」として「子どもたちにとって大変魅力的なものではあるが、慎重に研究していくことが必要」との考えを示しました。