「この世のものとは思えない」――大谷翔平の規格外な防御率0.74＆OPS.941に米衝撃 敵選手から本音が漏れ、神との比較論も飛ぶ「異常事態」
ダイヤモンドバックス戦で異彩を放った大谷(C)Getty Images
一体どうやったら攻略でき、そして抑えられるのか。投打両面で異彩を放ち始めた大谷翔平（ドジャース）の勢いが止まらない。
現地時間6月3日に敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に、大谷は「1番・指名打者兼投手」として先発登板。投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）を記録し、7-0での勝利に貢献した。
【動画】これが圧倒的な支配力 大谷翔平が続ける異次元の「防御率ゼロ点台投球」を見る
その凄まじさは、何よりも“結果”が物語る。4回2死にガブリエル・モレノに二塁打を打たれるまでノーヒットピッチングを続けた大谷は、右手のマメが潰れた影響もあって6回で降板。しかし、無失点投球を続けたことで、計10登板での防御率は0.74にまでダウン。さらにWHIP0.79、被打率.144、被OPS.435となった。
これだけの好成績を投手として収めながら、打者としても打率.301、10本塁打、出塁率.420、OPS.941のハイスタッツを記録。まさに攻守に「違い」を生み出していると言え、大谷の異能ぶりが存分に発揮されている。
この日の試合前、ダイヤモンドバックスの遊撃手ヘラルド・ペルドモは「彼は別の惑星から来た。あんなことができるのは彼だけ」と語っていた。それは偽りなき本音で、相手からすれば、それぐらい今の大谷には対応のしようがないと言えるのかもしれない。
ライバルたちが太刀打ちのできない水準に達している。そんな二刀流スターは、球界の歴史的偉人たちと比較されたとしても、確かな地位を確立している。
米スポーツ専門局『ESPN』のサム・ブロック記者は自身のXで、バリー・ボンズ、ハンク・アーロン、ウィリー・メイズ、ベーブ・ルース、タイ・カッブの名を列挙。彼ら全員を「野球の伝説だ」と評した上で、「しかし、ショウヘイ・オオタニは史上最高の選手だ。そして、彼らと他のレジェンドたちの差は計り知れない」と強調。31歳の日本人が、歴戦の大物たちにも引けを取らない、むしろより上の価値を持っていると記した。
「ベーブ・ルースはきっとすごかったに違いないさ。でも、私はショウヘイ・オオタニほどのエリートだったとは到底思えない。彼は野球界最高の投手でありながら、野球界最高の打者でもある。ハッキリ言って、オオタニは野球界において断トツで最高の選手だ」
今まさにキャリアの最盛期を迎え、歴史的な活躍を見せている大谷。やがて二刀流の限界が来る肉体的な衰えが訪れるまで、至高の一挙手一投足を楽しみたいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]