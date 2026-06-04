ジャガー横田の医者夫、イケメン息子との家族ショット公開「甘えるジャガーさんほんとに可愛く愛くるしい」
女子プロレスラーでタレントのジャガー横田さんの夫で医師の木下博勝さんは6月4日、自身のInstagramを更新。家族3人ショットを公開しました。
【写真】ジャガー横田＆イケメン息子＆木下博勝
またジャガーさんが、2枚目の写真では大維志さんに抱きつき、3枚目では博勝さんに後ろから抱きついています。「JJが実家に戻ると、ワイワイして楽しい」とのことで、家族の仲の良さが伝わってきます。
コメントでは「木下先生に甘えるジャガーさんほんとに可愛く愛くるしい」「お二人に抱きつくジャガーさんかわいいのに、JJくんと先生のお顔」「仲良しご家族のお写真にほっこり 階段なってるぅ」「先生、ジャガーさん、JJくん3人揃って素敵な笑顔のお写真ですね」「髪長いとジャガーさんに似で、断髪したら木下せんせいに似るかも！」「素敵なfamilyですね」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】ジャガー横田＆イケメン息子＆木下博勝
「素敵なfamilyですね」博勝さんは「おはヨネスケ JJが美容室に行って来ました。少しスッキリして良い感じ、と僕は思ったのですが、ジャガーさんは気が付かない？笑」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目が、ジャガーさんと“JJ”こと息子の木下大維志さんとのスリーショットです。「階段になろう！意味あるのかな？と言いながら」撮影したそうです。
コメントでは「木下先生に甘えるジャガーさんほんとに可愛く愛くるしい」「お二人に抱きつくジャガーさんかわいいのに、JJくんと先生のお顔」「仲良しご家族のお写真にほっこり 階段なってるぅ」「先生、ジャガーさん、JJくん3人揃って素敵な笑顔のお写真ですね」「髪長いとジャガーさんに似で、断髪したら木下せんせいに似るかも！」「素敵なfamilyですね」と、絶賛の声が寄せられました。
「ジャガーさんに呼ばれて、JJと3人で食事」2日にも「昨夜は、ジャガーさんに呼ばれて、JJと3人で食事、30分で帰宅、爆睡でした。（笑）でもJJとは少し話せたので、楽しかったです」とつづり、家族3人の写真を公開していた博勝さん。大維志さんがまだ幼い頃の家族ショットも掲載しています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)