IoT・スマートホーム事業を手掛ける「IoTデバイスNo.1ブランド（4月 家電Biz調べ）」のSWITCHBOTは、鍵や家電にまつわる日常の“ひやり”を、スマートロックやスマートリモコンによって“ほっと”に変える新WEB−CM「うれしいおうちにスイッチ」と、ブランドサイト「ひやりほっと図鑑」を6月1日から公開した。また、20〜50代の共働き世帯の男女600名を対象に、「家事・家の操作に関する実態調査」（SwitchBot PR事務局調べ）を実施。調査では、鍵の開け閉めや照明のオン・オフ、家電のリモコン操作など、日常の中で無意識に繰り返している“家の操作”を「指先家事」と定義。タイパ家事や便利家電の活用が広がる一方で、現代人が日常的に多くの“指先家事”を行っていることや、“鍵閉めたっけ？”不安をはじめとした、家にまつわる確認ストレスの実態が明らかになった。



WEB−CM「うれしいおうちにスイッチ」

新CM「うれしいおうちにスイッチ 〜スマートロック篇〜」「うれしいおうちにスイッチ 〜スマートリモコン篇〜」では、外出先で鍵を閉めたか不安になる、鍵をなくしてしまう、子どもの帰宅状況が気になる、急な暑さで留守番中のペットが心配になるなど、日常生活のさまざまな“ひやり”の瞬間を描いている。そうした気がかりや不安も、SwitchBotのスマートロックやスマートリモコンがあることで、またたく間に「うれしいおうちにスイッチ！」できることを描き、家の中でも外出先でも“ほっと”できる快適なスマートホームライフを提案する。



WEB−CM「うれしいおうちにスイッチ」

CMには、SNS総フォロワー200万人超の人気子育てインフルエンサー・木下ゆーきさんが出演している。

木下ゆーきさんは、「初めての一面グリーンバックでの撮影だったので、最初から最後までテンションが上がりっぱなしだった。コミカルな動きや表情が求められる撮影だったのだが、子どもたちをあやし笑わせてきた経験がここで活かされたと感じている。たくさんの人に見てもらえるのがとても楽しみ」とコメントしていた。





また、同社が実施した20〜50代の共働き世帯の男女600名を対象にした「家事・家の操作に関する実態調査」によると、仕事がある日の“家の操作”回数では、「部屋・トイレなどの電気のオン・オフ」は平均5.6回、「その他のリモコン操作」は平均4.7回という結果となった。家の鍵の開け閉めや電気のオン・オフ、リモコン操作などを含む“家の操作”は1日平均19.5回にのぼり、現代人が日常的に1日約20回の“指先家事”を行っている実態が明らかになった。





また、こうした家の操作や確認に対する負担について聞いたところ、「とても感じる」「やや感じる」と回答した人は49.2％と、約半数が“家操作”に負担を感じていることがわかった。



Screenshot

外出後に「家の鍵を閉めたか不安になった」経験について聞いたところ、「よくある」が19.2％、「たまにある」が52.8％、「一度はある」が19.0％となり、合計90.9％が“鍵を閉めたか不安になった経験がある”と回答した。





日常生活の出来事について“ヒヤリ度”を聞いたところ、1位「スマホを地面に落とした（5.2）」、2位「探してもスマホが見当たらない（5.0）」、3位「暑い日に帰宅した際、部屋がサウナ状態（4.8）」という結果になった。また、「家の鍵を閉めたか不安になる（4.5）」と「休日に会社から連絡が来る（4.6）」の“ヒヤリ度”はほぼ同程度となり、外出後の“鍵閉めたっけ？”不安が、休日の仕事連絡ストレスと同じくらいの負担として感じられている実態が明らかになった。





日常生活の不安や手間を減らすために、あったら便利だと思う機能について聞いたところ、最も多かったのは「外出先から鍵の状態を確認できる」42.7％、次いで「鍵の開閉履歴を確認できる」40.1％という結果となった。日常的な“鍵閉めたっけ？”不安を背景に、家の鍵の機能へのニーズが高まっていることがうかがえる。



SwitchBot ロックUltra 顔認証Proセット

同社が展開する「SwitchBot ロックUltra 顔認証Proセット」は、後付け式スマートロックの顔パス解錠を実現するセットとなっている。高い静音性と高性能モーター・トルクを備え、給電システムの三重装備で締め出しのリスクを限りなく抑えたシリーズ最新モデルの「ロックUltra」。そして後付けするだけで、そのロックUltraに顔パス・手のひら静脈認証機能等をプラスする「顔認証パッドPro」。この最強タッグで玄関に最上クラスの安全を届ける。



SwitchBot ハブ2

「SwitchBot ハブ2」は、高性能の4−in−1スマートリモコン。「SwitchBot ハブ2」ひとつでおうちを簡単にスマートにしてくれる。エアコンやテレビなどの赤外線家電のリモコンを1つに集約し、スマホから操作ができる。スマートリモコンだけではなく、温湿度計、スマートボタン、スマートハブなど便利な機能を多数搭載している。





［新WEBCM・ブランドサイト概要］

公開日：6月1日（月）

WEBサイト：「ひやりほっと図鑑」

URL＝https://www.switchbot.jp/pages/hiyarihottozukan

WEB CM：

「うれしいおうちにスイッチ 〜スマートロック篇〜」

URL＝https://youtu.be/XGqQ24lMKBo（30秒）

「うれしいおうちにスイッチ 〜スマートリモコン篇〜」

URL＝https://youtu.be/YLZqduUieBs（30秒）

［「家事・家の操作に関する実態調査」調査概要］

調査対象：20代〜50代の共働き世帯の男女600名

調査方法：インターネット調査

調査機関：同社調査

調査期間：5月22日（金）〜5月25日（月）

※調査結果の数値は小数点以下を適宜四捨五入して表示しているため、積み上げ計算すると誤差がでる場合がある

SWITCHBOT＝https://www.switchbot.jp