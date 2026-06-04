6月21日より全国公開される映画『Michael／マイケル』。公開記念として特別グッズの発売が発表され、話題になっている。

【写真】「絶対手に入れたい」日本上陸！マイケルのポップコーンハット

マイケル・ジャクソンの人生を描いた映画

本作は、「キング・オブ・ポップ」ことマイケル・ジャクソンの人生を描いた伝記映画。圧倒的な歌唱力と革新的なダンスパフォーマンスで、時代や国境を超えて愛され続けるマイケルの軌跡が、数々の名曲とともによみがえる。4月にアメリカ・カナダで封切られ、伝記映画史上歴代1位のオープニング成績を記録。全世界累計興行収入も7億8800万ドル（約1251億円）を超えるなど、世界中から大きな注目を集めている。

「大ヒット映画『ボヘミアン・ラプソディ』の製作陣と、『トレーニング デイ』『イコライザー』シリーズを手がけたアントワーン・フークア監督がタッグを組んで製作されました。

マイケル役には、マイケルの実の甥であるジャファー・ジャクソンが抜てきされ、世界的スターに駆け上がる若きマイケルの“創造の瞬間”と、その才能ゆえの孤独と葛藤を熱演。ジャファーはメイキング映像で、“マイケル叔父さんを演じることは自分の使命だと思った”と語っています」（映画誌ライター）

公開が間近に迫った日本でも、盛り上がりを見せている。5月30日より東京ミッドタウン日比谷において「スペシャル・エクスペリエンス」の開催が決定した。

会場には、劇中で実際に使用された衣装が見られるほか、映画の世界観を体感できる展示やフォトスポットが登場する。マイケルの代表的なパフォーマンス“ムーンウォーク”が体験できるコーナーも見ものだ。

黒のハットがポップコーンバゲットに

「さらに話題を呼んでいるのが“ポップコーンハット”です。海外でも人気だったこちらが、いよいよ日本に上陸するよう。マイケルを象徴する黒のハットがポップコーンバゲットになっているスタイリッシュなデザインで、サイドには作品ロゴがゴールドであしらわれています。Lサイズのポップコーン付きで3800円。作品の世界観を存分に味わえる数量限定アイテムになっており、全国68箇所のTOHOシネマズとECサイトで購入可能です」（前出・映画誌ライター）

この特別グッズに、ネット上でも

《ポップコーンハット、キター！めっちゃ欲しい》

《食べ終わったらかぶれるのかな》

《めちゃくちゃインパクトありますね！これは映画観に行く時に絶対手に入れたい》

《映画館で見たらかなり目立ちそう》

と反響を呼んでいる。5月には同じくTOHOシネマズ特別商品の『プラダを着た悪魔2』の真っ赤なバッグ型のポップコーンバゲットが即完売となり話題になった。今回の“ハット”も売り切れ必至だろう。映画の公開とともに、ポップコーンハットをめぐる争奪戦にも注目が集まりそうだ。