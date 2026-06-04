クールなコワモテ店長と無邪気な羊の少女の焦れキュンに目が離せない！ もふもふ獣人たちがカフェで紡ぐ、優しく温かな物語【書評】

クールなコワモテ店長と無邪気な羊の少女の焦れキュンに目が離せない！ もふもふ獣人たちがカフェで紡ぐ、優しく温かな物語【書評】