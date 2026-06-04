女優の山口智子（61）が4日、自身のインスタグラムを更新し、「心から尊敬」する人気女優との2ショットを公開した。

「水原希子さんと、ラジオ『ベサメムーチョ』でたくさんおしゃべりしました」と書き出し、パーソナリティーを担当するBAY FM「山口智子 べサメムーチョ」（土曜後6・00）に女優・水原希子がゲスト出演することを報告。

「続々と映画撮影に挑み、ちょうどタイから帰国したばかりというKIKOちゃん。自然派コスメをプロデュースしたり、世界を旅して様々な出会いを結び続けるKIKOちゃんの、人生への飽くなき探究とチャレンジ精神を心から尊敬します」とつづり、「久しぶりに再会した私たちの積もる話を、3週連続でお届けします」と今月6日から3週連続で放送されると告知した。

顔を寄せ合う2ショットに、フォロワーからは「久々、ツーショット 心がポキッとね！見てました。」「智子さんのナチュラルな笑顔がたまらんです」「わー希子ちゃん 以前テレビでコメントもくれてましたよね 久しぶりの共演楽しみです」「凄い2ショ」などのコメントが寄せられた。