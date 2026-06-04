大谷翔平“二刀流”無失点で6勝目&打っては3安打、打率.301　ホワイトソックス村上宗隆は5月の最優秀新人に選出

“投打”の二刀流で先発したロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）。

打っては3安打、投げては無失点で6勝目と投打で活躍しました。

二刀流で出場した試合では、2試合連続で先頭打者ホームランを放っていた大谷選手。

第一打席はセカンド強襲の内野安打で、7試合連続ヒットをマークします。

投げては、ストレートの球威に変化球の切れも抜群でした。

6回を投げ、許したヒットはわずか2本、圧巻の無失点ピッチングを披露します。

打っては、第4打席でこの日2本目のヒットを放ち、4試合連続となるマルチヒットを記録すると、第6打席ではバットを折られながらもライト前へ運び、この日3安打と大暴れ。

打率もついに3割を超えました。

まさにミスタージューンの本領発揮。

投打にわたる活躍を見せた大谷選手が今シーズン6勝目を挙げました。

大谷翔平選手：

前回（登板）よりは確実に良かったんじゃないかと思います。ブルペンから良かったですし、1週間の中での修正がしっかりできた。

一方、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆選手（26）が5月のア・リーグ月間最優秀新人に選出されました。

5月はホームラン8本、18打点、新人選手の中ではホームラン、得点、フォアボールでトップで、打点はトップタイでした。