【メタファー：リファンタジオ ヒュルケンベルグ DX ボーナス版】 発売：2027年10月～2028年1月 価格：222,090円

プライム1スタジオは、スタチュー「メタファー：リファンタジオ ヒュルケンベルグ DX ボーナス版」をプライム1スタジオ公式オンラインストアにて6月4日より予約受付を開始した。発売は2027年10月～2028年1月を予定し、価格は222,090円。

本商品はファンタジーRPG「メタファー：リファンタジオ」より巨大な斧槍を携え、凛々しくも優雅な佇まいを見せるルサント族の騎士「ヒュルケンベルグ」を1/4スケールスタチュー化したもの。シルエット、ディテール、カラーを高精細で再現されている。

遠い空を見上げるような横顔は、瞳と虹彩のコントラストまで追求。長い耳がのぞく赤のロングヘアも、軽やかな毛流れ、まぶたにかかる前髪の長さなど緻密に造形されている。

胸当ての艶やかな黒や左肩に描かれたユークロニア連合王国の国章なども再現されている。ベース基部には、「ナイト」のデザインが落とし込まれている。

ポージングを変化させる、追加の頭部と右腕も付属。本DXボーナス版では腰に手を当てた右腕パーツが付属する。

(C)ATLUS. (C)SEGA.