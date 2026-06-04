4日、山に囲まれた静岡･河津町の線路沿いでは。



（永見 佳織 アナウンサー）

「重機が入り、土砂の撤去作業が進められています。山肌見ますと水が流れていまして、まだ泥のようなものが、辺りを埋め尽くしています。取り除いた泥を運んではいるんですが、なかなか、その量というのは減っているという感じには見えません」



朝から作業員が流れ込んだ土砂の撤去作業に追われていました。





3日、静岡県内に最接近した台風6号。（カメラマン）「斜面が崩れ流れ出た土砂が線路に覆いかぶさっている」伊豆地方では、“線状降水帯”が発生し、河津町見高で大規模な土砂崩れが。斜面は山肌が見えるほどえぐり取られ…大量の土砂が線路を覆い近くの住宅にも流れ込みました。（近隣住民）「ごおーっていう音がしたので最初電車かと思ったんですけど、電車は通っていないし風もなかったので。崖が畑の方からがーっと土砂が流れこんでて、電線から火花が出ている感じだった」そして、一夜明けたきょう4日…。（カメラマン）「きのうの台風6号の影響で土砂崩れがあった現場では、きょうも重機を使っての土砂の撤去作業が続けられています」足場が悪い中懸命に行われる撤去作業。その被害は鉄道の設備にも及び…。（永見 佳織 アナウンサー）「上を見ますと、電線が倒れた木によって、完全になぎ倒されている状態です。電柱も多く倒れてしまっているのがわかります」復旧には、1週間ほどかかる見込みです。この土砂崩れで、4日はダイヤにも影響が。（駅員）「ちょっと運休になっちゃっている。7時27分の普通列車、熱海行きに乗ってもらえますか。申し訳ございません。」駅員が対応に追われていました。（駅の利用者）Q.何時までにつきたい？「8時半までには着きたい」Q.無理そう？「ギリギリ行けるという感じです」（駅員）「あすも、あさっても、この電車、運休決まっているので、もし高校の方に行くなら、もう1本前の電車を利用してください」（駅の利用者）「熱海まで行く予定。河津から乗る予定でした。仕事があるので、8時半までには着きたかった。別の手段を考えないとなと思っています」普段、通勤や通学で利用する人たちに影響が出ていました。（駅アナウンス）「本日予定をしておりました…普通列車の伊東行き運休となります」伊豆急行では片瀬白田駅と伊豆急下田駅の間で運休となっていて、復旧までの間は、バスによる代行輸送を行うということです。今回起きた土砂崩れについて、伊豆急行の担当者は。（伊豆急行 事業推進部 関谷 稔 副部長）「今回起こった場所がですね、いわゆるのり面ではなくてですね、河津町の道路を挟んだ山の畑の部分からの土砂の流入だったので、いわゆる災害の警戒区域でもない部分ですので、全く想定していない区域の外だったため、ちょっと“想定外”だったというところでございます」伊豆急行では、普段山の“のり面”の整備をしていますが、今回起きたのは河津町が管理している畑だといいます。なぜ、この場所が崩れたのでしょうか。地質学の専門家は。（静岡大学理学部 北村 晃寿 教授）「今回土砂が崩れたところは、この地図だと2つの地層が覆っているが、その境界にあたるので、比較的新しい時代の地層だと、まだ堆積物が固まっていないので、 そうすると、この緑色に塗られているところは豪雨の時に崩落する可能性があった」柔らかい地層に雨水がしみ込んだことで、土砂が滑りやすい状態となり崩落したとみられています。北村教授が注目したのは河津町のハザードマップ。被害が想定される区域などを示した「ハザードマップ」ですが、今回土砂崩れが起きた場所は、“危険な場所”として指定されていませんでした。（静岡大学理学部 北村 晃寿 教授）「今回土砂が流入した場所は過去に土砂崩れが起きていなかったのでハザードマップには記されていないが。それまで起きなかったということは、だんだん、土砂がたまって豪雨がきっかけで崩れるということになるので、今回の豪雨を教訓に/ハザードマップに新たに危険箇所として追加する必要があると思う」さらに、心配されるのが…。（永見 佳織 アナウンサー）「この辺りというのは観光地となります。伊豆急の電車では下田駅は今つながていません。代行輸送としてバスで下田駅まで来ることができるのですが、皆さんはどのようにこの会場に来ているんでしょうか」観光への影響です。こちらは下田市の下田公園。100種、300万輪の色とりどりのあじさいが咲き誇る「あじさい祭り」が6月1日から始まったばかりでした。（神奈川県から）「駅に人が少ないなと思いました。さっき駅に行ったんですけど。もうちょっと人が、何かすごく閑散としていた」（青森県から）「（伊豆急運休を）ニュースで見て、けさも話をしていたんですけど、道路の通行止めがあるかもしれないなとか話しながら来た。道中は大丈夫でした」（東伊豆町から）Q.ここまでどうやって来られました？「車です。これから夏場になるし早く直してもらわないと、きのうニュースで見て驚きました。観光地なのにね」この土砂崩れによる観光への影響について航空・旅行アナリストの鳥海高太朗氏は。（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「利用できないことによって、キャンセルが出るという可能性もあるが、それ以上に大きいのは、新規の予約が入り難くなるという点。すでに予約している人に関しては、代行バスを使って行くということも考えられるが、これから旅行をしようと思って いる人にとっては、電車が動いていない。スムーズにアクセスができないので、伊豆方面に出かけようと思っていたところ、ほかの場所に変更するという可能性があると思う」なかでも影響が懸念されるのは「宿泊施設」だといいます。（航空･旅行アナリスト 鳥海 高太朗 氏）「運転ができる方に関しては、車で今まで通り行くことができるが、車を運転しない人、 特に外国人観光客にとって、やはり代行バスも含めてハードルが大きくなるので、特に大きな影響が出るのはホテルではないかなと思う」台風により起きた土砂崩れ。その影響はしばらく続きそうです。