乃木坂46金川紗耶1st写真集、裏表紙一挙解禁 ヘルシーな美脚際立つカットなど全4種
アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が6月30日に発売する1st写真集のタイトル『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の裏表紙4種が公開された。
【写真】乃木坂46金川紗耶1st写真集 裏表紙一覧
通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。ヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ1枚となっている。
楽天ブックス限定版には、お散歩中に見つけたお花の前で撮影されたカット。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた愛らしい表情が魅力的だ。
セブンネット限定版には、夕景から夜景へと移り変わる瞬間に撮影された。着用した花柄のドレスは現地で本人が選んだもの。華やかでありながら、どこか儚（はかな）さも感じさせるカットとなった。
Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットを選出。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらを覗き込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まった1枚となっている。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。
【写真】乃木坂46金川紗耶1st写真集 裏表紙一覧
通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。ヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ1枚となっている。
楽天ブックス限定版には、お散歩中に見つけたお花の前で撮影されたカット。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた愛らしい表情が魅力的だ。
Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットを選出。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらを覗き込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まった1枚となっている。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
ファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。くしゃっと笑う自然体なかわいさと、思わず見惚れてしまう洗練された大人の色気。24歳の今だからこそ実現できた、珠玉の写真集となっている。