衆議院の議員定数削減について自民党の鈴木幹事長は4日、比例代表のみ、定数のおよそ1割にあたる45議席を削減することで調整を進めるよう、高市首相から指示を受けたことを明らかにしました。中継です。

今国会での議員定数削減の実現は、自民党と日本維新の会の連立合意の柱です。会期末まであと1か月半となる中で、高市首相がトップダウンで方針を示した形です。

自由民主党・鈴木幹事長

「先日、高市総裁とも面会をしたところでございますが、その削減は比例代表をもって行うよう、党内の意見をまとめてほしいとの意向でございました」

議員定数削減をめぐっては与野党で議論が進んでいますが、各議員の利害も絡み、明確な方向性が見いだせていません。ただ、複数の与党幹部が「小選挙区を減らすのは無理だ」などと話すなど、自民党として他の選択肢はありませんでした。

一方、今回大きな影響を受けるとみられるのは、比例選出議員が多い野党・国民民主党です。

自民党は、参議院で過半数割れする中で、与党として安定した国会運営を行うため、国民民主党に連立政権参加を呼びかけていました。

先ほど国民幹部の1人は、「これで連立に加わる可能性はなくなった」と話しています。

自民党は維新との約束を果たす道筋をつけた一方、国会運営には課題を抱えたままとなります。