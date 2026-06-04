ゲオストアは、ゲオ限定の『2.1chワイヤレスサウンドバースピーカー（GRJID-2.1BTSPK90W）』および『2.2chワイヤレスサウンドバースピーカー（GRJID-2.2BTSPK100W）』の2機種を、6月4日よりゲオ公式ECサイト「ゲオオンラインストア」および全国のゲオショップの対象店舗にて順次販売する。

本製品は、テレビやパソコンの前にすっきりと設置でき、自宅での映画鑑賞、ゲーム、音楽再生の臨場感を引き上げることを目的とした音響システム。ウーハー内蔵構造を採用しながら、税込8,778円からというコストパフォーマンスを実現している。

上位機種となる2.2chモデルは、25W×2のフルレンジスピーカーに25W×2のダブルサブウーハーを本体内蔵し、最大出力100Wを実現。同時発売の2.1chモデルも、フルレンジ25W×2とサブウーハー40Wを組み合わせた最大出力90Wの仕様となっており、いずれもコンパクトなバータイプながら重低音を加えられる。

接続面では、Bluetooth Ver 5.4に対応し、スマートフォンやパソコン、タブレット、ゲーム機などと簡単にワイヤレス接続が可能。有線接続については、ケーブル1本でテレビと電源・音量が連動するHDMI ARC入力、光デジタル（OPT）入力、AUX入力を搭載するほか、MP3データを保存したUSBメモリー（最大64GB）を直接再生できるUSB入力端子も備える。

さらに、利用シーンに合わせて選べる3つの音質エフェクト機能を搭載。映画向けの「MOVIE」、音楽向けの「MUSIC」、ニュースやドラマのセリフが聞き取りやすくなる「NEWS（会話）」の3パターンから音響効果を選択できる。

あわせて、6月4日から8月16日まで、全国のゲオショップ約750店舗およびゲオオンラインストアにて『GEOのテレビ祭り！2026 SUMMER』が開催される。期間中、対象店舗で32V型以上のテレビと本商品を同時購入すると、合計税抜金額から2,000円引きとなる同時購入割引キャンペーンの対象商品となる。なお、一部店舗ではキャンペーンを実施していない場合がある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）