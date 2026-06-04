カシオ計算機が、耐衝撃ウオッチ“G-SHOCK”の航空コンセプトモデル“GRAVITYMASTER”より、新作『GWR-B3000』を7月10日に発売することを発表した。

【詳細画像】ブラック、ブルー、グレーの3つを用意 本体外観

『GWR-B3000』は、過酷な環境で任務にあたるプロフェッショナル向けの“Master of G”シリーズに属する一本。陸・海・空それぞれの現場に特化したシリーズの中で、“GRAVITYMASTER”は飛行中の狭いコックピット内での使用を想定し、視認性や機能性、耐久性を追求してきたモデルだ。

本モデルでは、新開発のムーブメント「TOUGH MVT. 2」を採用。従来の「TOUGH MVT.」が備える自動時刻修正機能に加え、衝撃と磁場に自律的に対応する機能を新たに搭載した。衝撃検知付き針位置自動補正機能では、一定時間毎の自動補正に加え、時計が強い衝撃を受けると瞬時に検知し、針位置を自動で補正する。磁場検知機能では、強い磁場を感知すると針の動きを一時停止して基準位置からのずれを防ぎ、磁場がなくなると正常な動作を再開する。

ケース構造には、AIを活用した耐衝撃構造の解析技術により、落下衝撃・遠心力・振動を複合的にシミュレーションし、個々のパーツを最適化した「デュアル中空構造」を採用。樹脂製の緩衝材とMIM（金属射出成形法）成形による精緻な金属パーツを複数組み合わせることで薄型化を実現し、装着感と耐久性を両立している。

あわせて、操縦中でも瞬時に時刻を読み取れるよう、微細な表面加工により入射光を拡散し、反射を低減するマットダイアルを新たに開発。直射日光下でも視認性を確保している。

カラーバリエーションは、ブラック、ブルー、グレーの3つが展開される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）