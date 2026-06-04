デロンギ・ジャパンは、電気ケトルシリーズをリニューアルし、『デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル』、『デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル』、『デロンギ アクティブ 電気ケトル』の3シリーズを、6月18日より順次発売する。

【画像あり】各シリーズの個性を維持しながら使いやすく ラインナップ一覧

今回のリニューアルでは、各シリーズの個性を維持しながら、注ぎやすさや操作性、安全性を向上させた。3シリーズ共通で、転倒時湯もれ軽減構造、空だき防止、自動電源オフなどの安全設計を採用するほか、第三者認証機関による製品試験および工場の品質管理調査が行われている証であるSマーク認証を取得している。

『デロンギ アイコナ 温度設定機能付き電気カフェケトル』は、狙ったところに注ぎやすい細口形状の注ぎ口と、50℃／60℃／80℃／95℃／100℃の5段階温度設定機能を備えたモデル。

100℃設定時を除き、60分間の保温機能も搭載する。本体には繊細な凹凸加工を施したメタル素材を採用し、指紋が付きにくい仕上げとなっている。

カラーはグラファイトブラック、ビターグレージュ、ピースフルホワイトの3色展開で、ピースフルホワイトはEC／直営店限定モデルとなる。発売日は7月2日。

『デロンギ アイコナ・ヴィンテージ 電気ケトル』は、1950年代のイタリアンレトロデザインをまとった一台。

丸みのあるフォルムと光沢のあるメタルボディが特徴で、たっぷり注げる「フルモード」と繊細に注げる「ドリップモード」をワンタッチで切り替えられる幅広湯口を搭載している。

カラーはオリーブグリーン、アンティークホワイト、シネマブラック、ドルチェベージュの4色展開で、シネマブラックとドルチェベージュはEC／直営店限定モデルとなる。発売日は7月2日。

『デロンギ アクティブ 電気ケトル』は、シンプルモダンなデザインへ刷新したモデル。

カップ1杯（水温23℃、約140mL相当）のお湯を約60秒で沸かせるクイック沸騰を実現したほか、本体表面が熱くなりにくく、お湯が冷めにくい二重構造を採用している。注ぎ口の給湯ロックも搭載する。

カラーはブラックココア、ホワイトラテ、ブラック、ホワイトの4色展開で、ブラックとホワイトはEC／直営店限定モデルとなる。発売日は6月18日。

（文＝リアルサウンドテック編集部）