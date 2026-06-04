◇MLB ドジャース 7-0 ダイヤモンドバックス(日本時間4日、チェイス・フィールド)

大谷翔平選手の投打の躍動もあり快勝を収めたドジャース。ロバーツ監督が、大谷選手の二刀流起用と休養日についての考えを明かしました。

この日の大谷選手は、投げてはわずか2安打に抑える好投。球が荒れる場面もありましたが、しっかりと打者を打ち取っていきました。さらに打っては3安打を含む5出塁。二刀流たる姿を見せつけました。

ロバーツ監督は試合前、明日を大谷選手の休養日にすると明言。あわせて「明日休養日だと彼が分かっていることも、今夜の試合に臨む上で精神的な負担を軽減していると思う。今日は全力を出し切って、明日もその力を振り絞る必要がないと分かっていることにはメリットがある」と語っていました。

大谷選手はこの日、7回まで投げきれば規定投球回に到達となっていましたが、6回で降板。その理由についてロバーツ監督は「7回表に2点追加して7点リードしている状況で、わざわざ彼を7回まで投げさせる必要はあるのか、とも考えた結果」と明かします。サイ・ヤング賞を狙う大谷選手にとってイニングをさらに重ねていくことが必要だと見込まれますが、その点についても「意識はできるが、試合は試合として戦う必要がある。チームにとって最善の方法で試合を采配しなければならない」と指揮官としての思いを明かしました。

今季は大谷選手に対し休養日も設定していますが、その点については「二刀流では精神的にかなり負担がかかるだろうという話を、私たちの中でよくしている。翌日に筋肉痛や疲労をうまく管理できれば、その後の数日間を乗り切るための良いチャンスになる」と言及。加えて「とはいえ試合が競り、チャンスの場面で彼を代打起用する可能性はある」と代打起用についても触れました。

なお明日の指名打者はウィル・スミス選手とすることも明かしています。