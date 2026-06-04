世界遺産の姫路城では漆喰が崩落。各地で台風6号の影響が出ています。

（カメラマンリポート）「台風の影響で山肌が崩れて道路がなくなっています」

6月3日、大阪府能勢町にある国道477号では、片側1車線の道路が幅6.5m、長さ20mにわたって崩落しているのが見つかりました。

府の土木事務所は台風6号による雨の影響で崩落した可能性が高いとみています。

この影響で周辺の道路は通行止めが続いていて、今後、復旧工事が行われる予定ですが開通のめどは立っていないということです。

さらに、こんなところでも…



「ほんまやほんまや、この真正面！」

兵庫県姫路市の世界遺産・姫路城では3日正午ごろ、天守の北に位置する重要文化財、「ホの櫓」の漆喰壁の一部が剥がれ落ちているのがみつかりました。

姫路市では2日から3日未明にかけて台風6号の接近に伴う暴風警報が発表されていて、最大瞬間風速25.2mの風が観測されていました。

訪れた人は…

「今回の台風でこういうことが起きたなんて気が付かなく。残念な気持ちになりますね」

「おしいな。もったいないな。寂しいな。でも市長さんすぐ直してくれるやろ」

「白鷺城」とも呼ばれる姫路城の美しい白壁は11年前、5年半をかけた「平成の大修理」を経て全面的に改修されましたが、今回被害にあった場所は30年ほど前に塗りなおされたのが最後だったということです。

今後の修復作業について担当者は…。

（姫路城管理事務所・平塚正人所長）「重要文化財にも該当しますので、（修復）方法や時期は協議しているところです」

なお姫路城は通常通り、開城しています。