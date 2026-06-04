タレント松本伊代（60）が、4日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。隠し持っている“推し活グッズ”を明かした。

松本はクローゼットを整理する際に、夫のヒロミに着ていない服などを捨てられることを明かした。黒柳徹子から「実は今もクローゼットに“推し活グッズ”っていうものを隠し持ってるって」と振られると、松本は「そうなんですけど、（松田）聖子さんのコンサートに早見優ちゃんと行ったときに、どうしても法被とハチマキが欲しくなっちゃって」と早見とともにライブ鑑賞した際の写真を紹介した。

松本は「こういったコンサートグッズ、私コンサート行くの大好きで、韓国の俳優さんだったり、真田ナオキさんのなんですけど、演歌歌手の方とか。韓国の方はソ・イングクさんって方が大好きで、推し活してるんですけど。ファンミーティングに行ったりとか。グッズなんかも今しまうところに困ってまして」と推し活に夢中な現状を語った。

黒柳は「すごいもんね。見つけられたら捨てられちゃうもんね」と笑った。

松本は「そうなんですよ。隠してるんです！ 秘密にして隠してるんですけど、見つかって『これいらないでしょ？』とか言って捨てられたら大変なので」。黒柳は「“これいります”って書いておかないと」と笑った。