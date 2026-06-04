乃木坂46金川紗耶、花柄ドレスで儚さ魅せる 1st写真集4種の裏表紙公開【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/06/04】乃木坂46・4期生の金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、4種の裏表紙カットが公開された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露
表紙4種に対し、裏表紙もそれぞれ4種類用意。通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。“やんちゃん”のヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ1枚となっている。
楽天ブックス限定版には、散歩中に見つけた花の前で撮影されたカット。無防備に口元が少し開いてしまっている、少し抜けた愛らしい表情がなんとも魅力的な1枚。セブンネット限定版には、夕景から夜景へと移り変わる瞬間に撮影された1枚を。着用した花柄のドレスは現地で本人が選んだもの。華やかでありながら、どこか儚さも感じさせるカットとなっている。
Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットを選出。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらを覗き込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まった1枚となった。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳乃木坂メンバー、ショートパンツでスラリとした美脚披露
◆金川紗耶、裏表紙4種公開
表紙4種に対し、裏表紙もそれぞれ4種類用意。通常版には、さわやかな青空とキラキラな笑顔がまぶしい、まさに王道アイドルといわんばかりのカットを採用。“やんちゃん”のヘルシーな魅力や持ち前の美脚も際立つ1枚となっている。
Sony Music Shop限定版には、ボートの上で撮影されたカットを選出。優しい表情にも、どこかいたずらな表情にも見える笑顔でこちらを覗き込む姿は、24歳の大人な魅力も、あざとさも詰まった1枚となった。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】