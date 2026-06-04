メ～テレ（名古屋テレビ）

三重県伊賀市の稲森稔尚市長が4日、記者会見を開き、一部週刊誌が報じた“不倫”を否定しました。

4日正午から開かれた、稲森市長の緊急会見。

「一部週刊誌報道につきまして、市民の皆様そして市役所の職員の皆様、そして何よりも家族に対して多大な心配をかけていることを、大変心苦しく思っています」

一部週刊誌は4日朝、既婚者である稲森市長が津市の女性市議と”不倫関係”にあると報じました。

これに対し、稲森市長は真っ向から否定。

「報道にありますような不貞行為の事実については、一切ございません。このことについては、強く強調しておきたいと思います。また事実と大きく異なり、私や関係者の名誉を傷つける内容であるため、現在弁護士を通じて法的措置を含めた厳正な対応を検討しているところです」

稲森市長によりますと、報じられた女性とは去年5月以降、政治活動の相談に乗るなどし、アパートで10回ほど2人きりで会ったと明らかに。

ただ、このアパートは女性の後援会事務所として登録された場所だと認識していたほか、他の人を交えた面会も複数回あったとし、週刊誌が報じた「不適切な関係」はなかったと説明しました。

「一般的な立場で見ると軽率だと思うが」(記者)

「事務所機能を有していた場所とはいえ、生活の場としてとらえられるアパートで2人で面会をしてきたというのは、今思うと適切ではなかったと反省しています」(稲森市長)

稲森市長「今後も職務に全力注ぐ」

稲森市長は、伊賀市出身の42歳。

伊賀市議や三重県議を務めたあと、2024年11月、市長に初当選しています。

伊賀市の”顔”として、各地でPRを積極的に行ってきた稲森市長。

会見では「今後も職務に全力を注ぐ」としています。