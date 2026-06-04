麒麟・川島明「まず顔がタイプ」妻の経歴・出会い・惹かれた理由を赤裸々告白「好きなもの買いなって伝えたら…」
【モデルプレス＝2026/06/04】お笑いコンビ・麒麟の川島明が6月2日放送のテレビ東京系バラエティー番組「あちこちオードリー」（よる10時15分〜）に出演。妻に惹かれた理由を明かした。
【写真】川島明、美女のオタ活する様子
この日の放送で、妻との出会いは居酒屋だったことに触れられた川島は「後輩とご飯食べている時に後に妻になる人が入ってきて『めちゃくちゃ綺麗やな』と思った」と回想。そして、後に妻になる女性が酔っ払いに話し掛けられ、嫌がっていたのが見えたため「守るふりをして（こちらの）座敷に入れて、そこで連絡先だけ交換した」と馴れ初めを明かした。
MCでお笑いコンビ・オードリーの若林正恭から妻のどういうところが好きかを聞かれると「まず顔がタイプ。後から知るんだけど、美大とか行ってる人やった。美大でトップでしたみたいな。ちょっと才能型の人やって」とコメント。続けて「最初にグッときたのは2人でアメ横にデートしに行った時に『刺身でも何でも好きなもの買いな』って伝えたら『鰹節がいい』って言って。『これで毎日美味しいお味噌汁が食べられるわ』って。そう見てくれているんだっていう」とデートで刺さったポイントも告白。「その後、結婚した時すごくグッときたのが『結婚指輪どれがいい？婚約指輪は？』って聞いたら『指輪は1つでいい』って言われたの。『婚約指輪と結婚指輪がある意味が分からん。どっちかはつけへんねんから、婚約パソコンがいい。婚約パソコンやったら毎日使うし』って言われた。なんて言うか、リアルを考えられる人」と妻の人柄が伝わるエピソードを披露した。
これを受け、若林が「鰹節もそうだけど、本質からいく人ですね」と反応すると、川島は「そうそう」「そういう積み重ね」と同意。「お互いが遠回りしてるなって時もあるけど、集合地点は一緒」と語っていた。
川島は、2015年に一般人の女性と結婚を発表。2017年7月に第1子となる女児が誕生し、2020年8月に第2子となる男児が誕生した。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】川島明、美女のオタ活する様子
◆川島明、妻との馴れ初め明かす
この日の放送で、妻との出会いは居酒屋だったことに触れられた川島は「後輩とご飯食べている時に後に妻になる人が入ってきて『めちゃくちゃ綺麗やな』と思った」と回想。そして、後に妻になる女性が酔っ払いに話し掛けられ、嫌がっていたのが見えたため「守るふりをして（こちらの）座敷に入れて、そこで連絡先だけ交換した」と馴れ初めを明かした。
◆川島明、妻は「リアルを考えられる人」
MCでお笑いコンビ・オードリーの若林正恭から妻のどういうところが好きかを聞かれると「まず顔がタイプ。後から知るんだけど、美大とか行ってる人やった。美大でトップでしたみたいな。ちょっと才能型の人やって」とコメント。続けて「最初にグッときたのは2人でアメ横にデートしに行った時に『刺身でも何でも好きなもの買いな』って伝えたら『鰹節がいい』って言って。『これで毎日美味しいお味噌汁が食べられるわ』って。そう見てくれているんだっていう」とデートで刺さったポイントも告白。「その後、結婚した時すごくグッときたのが『結婚指輪どれがいい？婚約指輪は？』って聞いたら『指輪は1つでいい』って言われたの。『婚約指輪と結婚指輪がある意味が分からん。どっちかはつけへんねんから、婚約パソコンがいい。婚約パソコンやったら毎日使うし』って言われた。なんて言うか、リアルを考えられる人」と妻の人柄が伝わるエピソードを披露した。
これを受け、若林が「鰹節もそうだけど、本質からいく人ですね」と反応すると、川島は「そうそう」「そういう積み重ね」と同意。「お互いが遠回りしてるなって時もあるけど、集合地点は一緒」と語っていた。
川島は、2015年に一般人の女性と結婚を発表。2017年7月に第1子となる女児が誕生し、2020年8月に第2子となる男児が誕生した。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】