【家にあるアレでピカピカ氷が完成】5月に最も読まれた「コラム」の記事は？月間ランキングTOP5

透明氷、きゅうり漬けなど夏に役立つ！「コラム」「インタビュー」の人気記事は？

クックパッドニュースでは、プロの料理家や栄養士の方、ほか料理に関連する話題の専門家によるさまざまなコラムやインタビューの記事を配信しています。多くの記事の中で、2026年5月に特に注目度が高かったTOP5をご紹介！家にあるもので透明な氷を作る方法や「5分きゅうり漬け」レシピの実践レポートなど、これからの季節にも役立つコラムが読まれていました。

第5位：材料3つで超簡単、SNSで話題のサラダを試してみた



5位にランクインしたのは、新玉ねぎ、トマト、大葉の3つの材料で作るサラダをクックパッドニューススタッフが作ってみた記事でした。細かくカットして調味料と混ぜ合わせるだけで完成します。甘酸っぱい味わいはお肉料理や魚料理、冷たい麺類など何にでも合う和風サルサのような仕上がりで、この夏の定番になりそうです。

第4位：アレを使うだけ、透明なピカピカ氷がおうちで作れた



4位は、自宅でできるピカピカ氷の作り方をご紹介した記事でした。製氷皿の代わりにあるものを使うだけで、市販のような透明な氷が作れます。容器を変えるだけでこんなにきれいな氷ができるとは驚き。氷がピカピカになるだけで、いつもの飲み物がちょっとおいしそうに見えてきます。

第3位：本当に5分で漬かる？きゅうりの浅漬けを3レシピ作り比べ



3位にランクインしたのは、きゅうりを使って5分で浅漬けができるレシピを作り比べした記事でした。シンプルな調味料、ナムル風味、たたききゅうりの3種類を検証。どのレシピも5分でしっかり味が染み込んでおいしく仕上がりました。時間がない日の副菜やお弁当のすき間埋めおかずに重宝します。

第2位：いつもの食材で箸が止まらない、新感覚そうめんアレンジ3選



鯖缶キムチ、ネギ塩豚、なすと温玉のごまそうめんなど、一度試したら元には戻れない新感覚の食べ方を掲載。材料はどれも台所にある身近な食材ばかりです。暑い日にそうめんがますますおいしく感じられる、夏の新定番になりそうなアレンジが揃っています。

第1位：あく抜きって難しくない！わらびをおいしく食べる方法



5月のコラム記事で最も読まれたのは、わらびのあく抜きから調理法まで紹介した記事でした。重曹もひと晩の浸け込みも不要で、約15分であく抜きが完了します。煮物、炊き込みご飯、塩昆布和え、ナムルなど、あく抜きさえ覚えてしまえば毎年の食卓に取り入れやすい山菜です。

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