2児の母・石川梨華「久しぶりにちゃんとメイクしたわ」 自撮りショット披露に反響「今日もチャーミーで可愛い」「艶っとしてて素敵」 夫は巨人3軍投手コーチ

2児の母・石川梨華「久しぶりにちゃんとメイクしたわ」 自撮りショット披露に反響「今日もチャーミーで可愛い」「艶っとしてて素敵」 夫は巨人3軍投手コーチ