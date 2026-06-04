2児の母・石川梨華「久しぶりにちゃんとメイクしたわ」 自撮りショット披露に反響「今日もチャーミーで可愛い」「艶っとしてて素敵」 夫は巨人3軍投手コーチ
モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華（41）が4日、自身のインスタグラムを更新。「久しぶりにちゃんとメイクしたわ」と自撮りショットを披露した。
【写真】「チャーミーで可愛い」ドアップの自撮りショットを披露した石川梨華
石川は「4月から長男は小学2年生、二男が1年生になり まだまだ私も子もバタバタしてますが みんなで少しずつ成長していけるように それぞれのペースを大切に考えながら日々、子育てに奮闘中です 落ち着いたら溜まってるシールをシール帳に貼りたいんだ」と近況を明かし、1枚の写真をアップ。
この投稿にファンからは「梨華ちゃん、いつもきれいです！メイクは完璧です！」「今日もチャーミーで可愛い梨華チャン見て元気出ました」「艶っとしてて素敵」「チャーミー本当にあの頃と変わらずかわいい」などのコメントが寄せられている。
石川は2005年にモーニング娘。を卒業。17年3月に当時プロ野球選手の野上亮磨氏（※現・巨人三軍投手チーフコーチ／38）との結婚を発表し、18年に第1子男児、20年に第2子男児を出産している。
【写真】「チャーミーで可愛い」ドアップの自撮りショットを披露した石川梨華
石川は「4月から長男は小学2年生、二男が1年生になり まだまだ私も子もバタバタしてますが みんなで少しずつ成長していけるように それぞれのペースを大切に考えながら日々、子育てに奮闘中です 落ち着いたら溜まってるシールをシール帳に貼りたいんだ」と近況を明かし、1枚の写真をアップ。
石川は2005年にモーニング娘。を卒業。17年3月に当時プロ野球選手の野上亮磨氏（※現・巨人三軍投手チーフコーチ／38）との結婚を発表し、18年に第1子男児、20年に第2子男児を出産している。