ABEMAにて、2026年6月20日夜9時より無料放送を開始する新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET（セレブ シークレット）』の事前番組（6月6日夜9時放送）、ならびに第1話、第2話のスタジオゲストとして、タレントの神田うのが出演することを発表した。

同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たち（藤井サチ、MONAKO、Lara、うれしのちゃん）に密着し、その華やかな日常の裏に隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫るドキュメンタリーシリーズ。タレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、JO1の河野純喜、令和ロマンの松井ケムリの4人がスタジオMCを務める。

自身も芸能界を代表するセレブである神田は、初回収録を終えて「“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違う」と言及。登場する女性たちの生き方について「共感できる部分も、真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組」と太鼓判を押した。

さらに、セレブという立場が抱える特有の苦悩にも寄り添い、「『セレブはいいな』と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました」と、番組が持つ意義について切実な想いを語った。

神田うのコメント（全文）

“セレブ”は一括りに見られがちだけど、人間誰しもがそうであるように人によってそれぞれ違って。今回登場するさまざまなセレブの生き方や生き様には共感できる部分も、真似したいところも真似したくないところもたくさんあると思うので、自分自身と対話するきっかけになったり、励まされたり、人生のモチベーションにもなる番組だと思います。『セレブはいいな』と羨む人がいたり、時には悪口を言う方もいますが、セレブであるがゆえにしなくてもいい努力をしなきゃいけなかったり、いろんな世界を知ってしまったがゆえにもがかなきゃいけない時もある。そういう側面も理解してもらえるのがこの番組のすごくいいところだと思いますし、私自身のこともなんだか理解してもらえるような気がして、希望も芽生えました。